Giulia Salemi dopo il GF VIP ha creato una sua collezione: la magnifica novità è appena arrivata, l’ha annunciata lei stessa attraverso i canali social.

E’ finito da pochi giorni il Grande Fratello VIP. Dopo cinque lunghi mesi il reality è giunto al termine ed ha proclamato il vincitore! Tommaso Zorzi ha conquistato la quinta edizione del GF VIP: il giovane influencer milanese ha conquistato il pubblico di Canale 5 che ha deciso di premiarlo. Altri protagonisti di questo GF sono stati senza dubbio loro, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà e si sono innamorati. La neo coppia ora vivrà la sua storia lontana dalle luci delle telecamere! Per la Salemi ci sono tante novità in arrivo: l’ex gieffina italo persiana ha lanciato una magnifica notizia ai suoi milioni di fan! La giovane ha appena parlato ai suoi follower su Instagram rivelando il suo nuovo progetto. Sentite cosa ha detto!

Giulia Salemi dopo il GF VIP: magnifica novità, l’ha appena annunciato

Giulia Salemi terminato il GF VIP ha deciso di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. L’ex gieffina ha comunicato poco fa ai suoi follower che sta per uscire una linea di costumi firmata Giulia Salemi! “Il mio primo shooting dopo tanto tempo, sto scattando una cosa importante. E’ una mia collezione, un progetto su cui sto lavorando da mesi, da già prima di entrare nella Casa. Sto per lanciare una mia linea di costumi” è l’annuncio a sorpresa della Salemi.

Giulia ha svelato di aver pensato a tutto per rendere felici le sue fans, le sue prossime clienti! “Sono certa che amerete” ha scritto nelle sue IG story. Beh, non ci resta fare altro se non attendere con ansia l’arrivo della nuova collezione ma soprattutto l’arrivo dell’estate!