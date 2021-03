Dove alloggia Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: non soggiorna in un hotel bensì nel suo yatch di extra lusso: è davvero pazzesco, conoscete il valore dell’imbarcazione?

La settimana del Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente iniziata. Martedì 2 marzo 2021 è partito lo show più amato e seguito dagli italiani: vista l’emergenza Covid, il pubblico al teatro è assente. Proprio per questo motivo tutti gli italiani sono incollati letteralmente al piccolo schermo per seguire il Festival. Tra gli ospiti quest’anno c’è Zlatan Ibrahimovic: ieri sera il calciatore è salito per la prima volta sul palco dell’Ariston. Ha ‘gelato’ Amadeus con le sue durissime parole: le avete ascoltate tutti no? “Io sono più potente di te” ha scherzato il calciatore! Ci sono alcuni dettagli sull’ospitata di Zlatan che non tutti conoscono. Sapete dove alloggia il bomber rossonero? Resterete a bocca aperta!

Sanremo 2021, dove alloggia Zlatan Ibrahimovic: lo yatch extra lusso è pazzesco

Zlatan Ibrahimovic per la sua permanenza a Sanremo ha scelto una sistemazione non solo comoda ma di extra lusso! L’ospite fisso della 71esima edizione del Festival non alloggerà in hotel bensì su uno yatch di lusso di sua proprietà! Ha raggiunto il Porto di Sanremo insieme ad alcuni amici a bordo di un’imbarcazione davvero pazzesca. Color grigio scuro, lo yatch si chiama ‘Unknown’ e, scrive Fanpage, vale circa 20 milioni di euro! E’ lungo 30 metri ed è una versione extra lusso del Riva 100 Corsaro. All’interno possiede tutte le comodità, gli optional del caso, con cinque cabine, una palestra oltre all’equipaggio (composto da cinque membri). Beh, che dire? Una sistemazione originale ed extra lusso che non è passata affatto inosservata. Vi parliamo di un altro particolare mostrato da un inviato Sky: proprio sulla banchina del porto di Sanremo, avanti lo yatch, c’è un piccolo campo da calcio.

Che meraviglia! Sono tantissimi i fan che si sono recati proprio lì per incontrare Zlatan e per vedere questo gioiellino extra lusso!