Irama parteciperà a Sanremo 2021: la notizia è appena arrivata e si tratta di una vera e propria novità. E’ stato modificato il regolamento.

Sembrava ormai terminata prima di iniziare l’esperienza di Irama a Sanremo 2021. Proprio ieri, martedì 2 marzo, nella prima serata del Festival il giovane cantante si sarebbe dovuto esibire. Qualcosa purtroppo è andato storto: un membro del suo staff è risultato positivo al tampone. Una persona vicina ad Irama ha contratto il Covid e dunque, per prassi, il giovane si è dovuto sottoporre subito ad un tampone. Le regole del Festival però prevedono che il cantante debba ritirarsi dalla gara. Per evitare una decisione così drastica, Amadeus ha proposto di lasciare Irama in gara tra i big. E chi canta sul Palco? Il conduttore e direttore artistico ha proposto di mostrare in diretta un video delle prove del giovane cantante. “È un desiderio che io avrei se si dovesse ricapitare ad altri cantanti’, ha specificato Amadeus in conferenza stampa. ‘Vedremo una registrazione, è vero. Ma quando hanno fatto le prove generali, le hanno fatto con grande pathos perché era proprio l’ultima generale”. Qual è la decisione finale? Vi sveliamo subito tutto!

Sanremo 2021, Irama in gara tra i Big: novità assoluta, l’annuncio ufficiale

La notizia è arrivata pochi minuti fa dall’ANSA. C’è stato il via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus in conferenza stampa questa mattina. Il direttore artistico e conduttore del Festival aveva proposto di modificare il regolamento e permettere ad Irama, costretto alla quarantena per via di casi Covid tra i membri del suo staff, di partecipare alla gara. Il giovane così resta tra i Big e parteciperà alla gara in diretta: come? Verrà mostrato il video della sua performance durante le prove.

Ecco per voi l’ordine in cui dovrebbero esibirsi i 13 big nel corso della seconda puntata, in programma questa sera di 3 marzo 2021.

Orietta Berti, Bugo, Gaia, Stato Sociale, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio, La rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan.