Elisa Isoardi sarà una delle concorrenti dell’isola dei famosi 2021: cosa sappiamo di lei? Andiamo a scoprirlo nei dettagli.

Con Ilary Blasi al timone, l’Isola dei famosi 2021 è pronta a decollare. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, quello dell’Isola dei famosi è il reality più atteso dell’anno, e anche la conduttrice, dopo un bel periodo di stop è tornata a condurre. Da pochi giorni è stata confermata la lista del cast completo e il giorno di inizio. Il reality, con sede in Honduras andrà in onda lunedì 15 marzo su canale 5. Tra i naufraghi spiccano personaggi che hanno fatto parlare molto il web. È il caso di Elisa Isoardi che ha fatto parlare di sé soprattutto alla Cronaca rosa, per la sua relazione con Matteo Salvini. Ma cosa sappiamo di Elisa Isoardi? Scopriamolo insieme.

Chi è Elisa isoardi, naufraga dell’Isola dei famosi: biografia, vita privata e carriera

Elisa isoardi nasce a Grana una provincia di Cuneo il 27 dicembre del 1982. Si definisce una persona intraprendente e attenta. Dopo il diploma, si trasferisce a Roma dove frequenta una scuola di recitazione, specializzandosi nel teatro drammatico. Dopo una breve parentesi nel teatro decide di lavorare come modella, e quindi si trasferisce nella capitale della moda: Milano. La sua carriera fino ad oggi è stata davvero brillante. Nel 2000 ha partecipato al concorso di Miss Italia come Miss Valle d’Aosta, portandosi a casa la fascia di Miss cinema. È stato forse questo il suo trampolino di lancio che le ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo. Subito dopo, infatti conduce il programma “Guarda che luna” di Massimo Giletti e Hoara Borselli, e nel 2008 entra nella conduzione di “Sabato e Domenica Estate” ma la il vero ruolo imponente lo conquista quando sostituisce Antonella Clerici (per maternità) a la “Prova del cuoco”. Molto importante, infine, per la sua carriera è stata la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2020 gareggiando insieme al maestro di danza Raimondo Todaro. Dal punto di vista della sfera sentimentale, invece, cosa sappiamo? Impossibile dimenticare la sua storia d’amore con Matteo Salvini, ex vicepremier e ministro degli interni. La storia si è conclusa dopo 3 anni e ha fatto parlare molto il web per alcune delle sue dichiarazioni. Adesso, invece, è single oppure è fidanzata? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna informazioni in merito. Nonostante la sua vita privata sia, spesso e volentieri, ‘tirata in ballo’, la conduttrice non si è mai sbottonata più di tanto.

Elisa Isoardi su Instagram

Elisa è però molto seguita sui social. Infatti, il suo account Instagram vanta un grande numero di follower, circa 525 mila. Un bel numero che mira a crescere in vista della sua partecipazione all’isola. La bella Isoardi lo aggiorna frequentemente e i suoi seguaci non vedono l’ora di vederla sull’Isola.

Noi non vediamo l’ora di seguirla in Honduras, voi?