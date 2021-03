A pochissimi giorni dall’inizio de L’isola dei Famosi, una naufraga non parte più: l’annuncio è appena arrivato, colpo di scena.

Un vero e proprio colpo di scena a pochissimi giorni dal debutto di Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’isola dei Famosi. La partenza del reality, lo sappiamo benissimo, è prevista per Lunedì 15 Marzo. Eppure, a distanza di pochissimi giorni dal suo sbarco in Honduras, una naufraga non parte più. A rendere partecipi i suoi telespettatori di questo grandissima ed incredibile novità è stato proprio il profilo Instagram ufficiale del programma. Stando a quanto si apprende da questo annuncio sorprendente, sembrerebbe proprio che una delle sedici concorrenti non possa più prendere parte all’adventure reality. Al momento, purtroppo, non possiamo svelarvi cosa è esattamente successo. Anche perché, come svelato su Instagram, sembrerebbe che alla giovanissima naufragata siano sopraggiunti familiari. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Una naufraga non parte più per L’Isola dei Famosi: l’annuncio appena arrivato

A pochissimi giorni dall’inizio di questa nuova e sorprendente edizione de L’Isola dei Famosi, una naufraga, purtroppo, non parte più. La notizia, come dicevamo precedentemente, è stata resa nota, attraverso il canale Instagram ufficiale del programma, qualche istante fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha sorpreso davvero tutti. ‘Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi’, si legge a corredo di questo ultimo post Instagram. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colei che, a distanza di ben 12 giorni dalla puntata di esordio, ha visto sfumarsi dinanzi agli occhi la possibilità di sbarcare in Honduras. Stiamo parlando proprio di Carolina Stramare, l’ex bellissima Miss Italia.

‘Carolina Stramare non partirà più per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari’, recita il messaggio scritto a corredo di questo ultimo post Instagram. Cosa accadrà adesso, quindi? E, soprattutto, chi prenderà il suo posto? Al momento, non possiamo svelarvi nulla. Appena sappiamo qualche cosa in più, ovviamente sarete i primi ad essere informati.