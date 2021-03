Una delle voci più incredibili e talentuose del panorama musicale italiano: la tenerissima immagine del passato di Laura Pausini, riuscire a riconoscerla?

Laura Pausini, talento eccezionale, una delle voci più belle del panorama musicale italiano: l’immagine tenerissima dal passato, riuscite a riconoscerla? Originaria di Faenza, la straordinaria cantante ha conquistato il pubblico fin dalla sua prima e indimenticabile esibizione sul palco di Sanremo 1993, quando ha conquistato la vittoria con “La solitudine”, brano diventato iconico. Una passione, quella per la musica, trasmessale dal padre, anche lui cantante. Qualche giorno fa, la magnifica artista ha ottenuto un premio prestigiosissimo, un vero e proprio trionfo: ha portato a casa il Goldel Globe per la “migliore canzone originale” per “Io si”. Laura Pausini riesce a coniugare l’immenso talento e una solarità unica, una classe indiscussa e una simpatia davvero esplosiva. Tramite il suo profilo Instagram, seguito da oltre tre milioni di follower, l’artista ha scelto di condividere, diverso tempo fa, un’immagine davvero tenerissima!

Laura Pausini, lo scatto dolcissimo del passato: la riconoscete?

La magnifica cantante utilizza spesso i social per mantenersi in contatto con il pubblico e i fan. Lo scorso anno, ad esempio, aveva presentato in diretta Instagram la sua bellissima mamma. Qualche anno fa, invece, Laura Pausini ha pubblicato una foto dolcissima in occasione del suo compleanno. Uno scatto che la ritrae bambina, in sella ad una bici, con un sorriso radioso e l’espressione felice. “A me che corro senza fermarmi da quando sono piccola. Sono pigra su tante cose, ma mai nel cercare ciò che la vita può farmi conoscere” ha scritto, raccontandosi ai follower. “E mi auguro questo, di non stancarmi mai di essere curiosa e sorridente” ha aggiunto, augurando lo stesso a tutti. Nella foto, Laura Pausini è praticamente identica alla splendida donna che ammiriamo oggi e che ci ha conquistati con la sua voce eccezionale. La sua incredibile bellezza è cresciuta con lei, arricchendosi di fascino e di un’energia straordinaria. La riconoscete?

Un ricordo tenerissimo di un’artista eccezionale, voi l’avreste riconosciuta?