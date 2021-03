Lorella Cuccarini chiarisce su Instagram il suo punto di vista sulla critica mossale da Maria Teresa Ruta al GF Vip: le parole della showgirl.

Tra i protagonisti assoluti dell’edizione del GF Vip appena terminata, c’è sicuramente Maria Teresa Ruta. La giornalista e conduttrice è stata uno dei personaggi più amati e criticati dagli ex coinquilini e dal pubblico, ma di certo senza di lei la Casa più spiata d’Italia non sarebbe stata la stessa. Fece molto scalpore una critica che la bionda ex gieffina rivolse a Lorella Cuccarini, attualmente impegnata come docente nella scuola di Amici. Secondo il suo racconto, mentre era ospite in una puntata di La vita in diretta, nella stagione televisiva 2019/2020 condotta proprio dalla Cuccarini, quest’ultima non avrebbe salutato dietro le quinte del programma pomeridiano. Oggi, rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, Lorella ha finalmente detto la sua sull’accusa fattale dalla Ruta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Lorella Cuccarini, le parole sulle affermazioni della Ruta: cosa ha rivelato la showgirl

Molti ricorderanno anche la domanda rivolta proprio a Maria Teresa da Tommaso Zorzi durante un gioco del GF Late Show. L’influencer chiese alla coinquilina se ci fosse una collega che non vorrebbe incontrare di nuovo e la Ruta fece proprio il nome della Cuccarini. Oggi però la prof di Amici ha finalmente fatto chiarezza. Divertendosi a rispondere a delle domande sul suo profilo Instagram, a chi le chiedeva la sua versione su quanto accaduto con la Ruta, la coreografa ha spiegato: “Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”.

Cosa ne pensate? La ‘più amata dagli italiani’ e l’ex concorrente del GF Vip avranno modo di chiarire prima o poi?