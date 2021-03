Sanremo 2021, Madame si è vestita di specchi per la primissima puntata del Festival: la giovanissima rapper ha scelto un look luminoso e glamour!

Madame ha fatto il suo esordio, ieri martedì 2 marzo, sul Palco dell’Ariston. Per la prima volta a Sanremo 2021 abbiamo visto la giovanissima ragazza che negli ultimi mesi è ascoltata in tutte le radio italiane. Si è fatta conoscere con il brano ‘Sciccherie’ ed insieme ad altri brani come ‘Defuera’, ’17’, ‘Baby’ ha raggiunto una notorietà davvero incredibile. A Sanremo canta ‘Voce’, prodotto da Dardust: sapete che in questo 2021 è lei la big in gara più giovane? Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è una classe 2002: ha solo 19 anni! E per il suo debutto a Sanremo 2021 la giovane ha scelto un look largo e comodo ma davvero glamour! Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli? Siamo qui per questo!

Sanremo 2021, look Madame: la giovane rapper ‘vestita di specchi’, i dettagli

Madame ha letteralmente illuminato il Palco dell’Ariston ieri, martedì 2 marzo, per la primissima puntata andata in onda. La giovane rapper ha scelto per il suo debutto a Sanremo un look comodo, largo ma estremamente glamour! A soli 19 anni Madame ha calcato il palco del Festival nella 71 esima edizione con un completo super luminoso. Ne ha parlato lei stessa del suo look sul suo canale Instagram: “QUESTA SERA MI VESTO DI SPECCHI. Voglio che il mondo si rifletta su di me, sentire il mio corpo che assorbe le immagini o le rigetta sotto forma di fasci di luce. Voglio essere verità, voglio essere trasparente, voglio essere pura, voglio essere vera” ha scritto la giovane su IG. Il suo look è firmato Dior: la giacca è il dettaglio che ha colpito davvero tutti. Placche lucenti brillano come diamanti e fanno brillare di luce propria l’incantevole Madame! Look promosso a pieni voti!