Il look di Noemi al Festival di Sanremo 2021 ha lasciato senza parole i telespettatori di Rai Uno: la cantante ha fatto brillare il Palco dell’Ariston, ecco i dettagli del look.

Sanremo 2021 è cominciato ieri sera, martedì 2 marzo. Il Festival con la sua prima serata ha tenuto milioni di italiani incollati al piccolo schermo. Cantanti in gara, ospiti, co-conduttrice hanno sfilato nella prima sera con una serie di look davvero eleganti e chic, che stanno facendo chiacchierare tutti! Abiti griffati, scelti apposta per loro, hanno accompagnato la voce dei più grandi artisti italiani che si sono esibiti sul Palco dell’Ariston. Tra le donne del Festival di Sanremo 2021 ieri sera è spiccata Noemi: la cantante si è esibita al posto di Irama, il giovane che, poco prima dell’inizio del Festival, si è dovuto sottoporre al tampone. Noemi sul palco dell’Ariston ha cantato il suo brano ‘Glicine’: Veronica Scopellitti ha lasciato senza parole il pubblico di Rai Uno con il suo stile unico ed inconfondibile. Vi sveliamo qualche dettaglio sul suo look!

Sanremo 2021, Noemi brilla sul Palco dell’Ariston: ricoperta di Swarovski, i dettagli del look

Al Festival di Sanremo 2021, nella prima serata, a brillare più di tutti è stata Noemi. Veronica Scoppellitti ha portato sul palco dell’Ariston la sua magnifica voce ma non solo: eleganza e bellezza hanno lasciato i telespettatori di Rai Uno a bocca aperta! Uno stile glamour ha fatto brillare gli occhi a tutti! Cosa ha indossato Noemi a Sanremo 2021? Nella prima serata ha scelto un abito da sera dall’archivio storico di Dolce&Gabbana, della collezione 2007/2008. L’abito lungo è fatto di cristalli Swarovski, è realizzato e ricamato a mano: una stella ieri è salita sul palco dell’Ariston per cantare la sua glicine!

Dopo esser salita sul palco, Noemi ha pubblicato un post sul suo canale Instagram. La cantante racconta di come sia stato speciale per lei mostrare la ‘Metamorfosi’ che ha affrontato come artista e come donna ai telespettatori di Rai Uno. Ha inoltre raccontato i dettagli del suo look: “Ogni volta è come la prima, ma questa sera ha qualcosa di speciale. È stato bellissimo condividere con voi la Metamorfosi che ho affrontato come artista e come Donna.⁣ Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza” scrive come didascalia.

