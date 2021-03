Arisa conquista il palco dell’Ariston la prima puntata del Festival con un tailleur rosso sgargiante: quanto costa il meraviglioso bracciale.

L’edizione 2021 del Festival di Sanremo è ormai partita: ieri sera, martedì 2 marzo, è andata in onda la prima puntata e nonostante l’assenza del pubblico in sala, l’atmosfera sanremese non è mancata. Strepitosi come sempre Amadeus e Fiorello che hanno saputo dare l’interpretazione giusta alla kermesse anche quest’anno. Riguardo ai big in gara, ad aprire le danze è stata una vecchia conoscenza della manifestazione, Arisa. La bravissima artista ha eseguito in modo eccellente il brano “Potevi fare di più”: testo profondo e voce che non delude mai, Arisa anche quest’anno sembra aver fatto centro. Oltre all’esibizione però, molti non hanno potuto fare a meno di notare lo strepitoso look con cui ha incantato tutti. Soprattutto un dettaglio non è passato inosservato. Scopriamo insieme ogni cosa.

Arisa, tailleur rosso e un bracciale da restare a bocca aperta: tutti i dettagli del suo look

L’artista genovese è stata quindi la prima ad esibirsi e la scelta dell’outfit si è rivelata davvero eccezionale. Per l’occasione ha indossato un tailleur stile mannish color rosso acceso. Un capo che le stava benissimo, ‘preso in prestito’ dalla moda maschile. Il marchio è quello della Maison Margiela: pantaloni palazzo e giacca doppio petto oversize e dettagli in raso sul bavero. Ovviamente, a coronare il tutto un paio di tacchi a spillo che ci hanno donato un’altra versione della dolcissima Arisa. Immancabile il rossetto bordeaux scuro e impossibile non notare le lunghissime unghie laccate rosso fuoco. Il particolare che ha stregato tutti è stato senza dubbio il meraviglioso bracciale: si tratta di un Cartier Just Un Clou d’oro giallo portato a vista sulla manica. Curiosi di sapere il prezzo del favoloso gioiello? 7250 euro!

Un’evoluzione non indifferente nello stile di Arisa dai tempi di “Sincerità”, brano col quale vinse anni fa nella categoria Nuove Proposte, ad oggi.