Sanremo 2021, clamorosa gaffe di Fiorello: Orietta Berti lo corregge

Clamorosa gaffe di Fiorello durante la seconda serata di Sanremo 2021: Orietta Berti costretto a correggerlo

Questa sera è andata in onda la seconda serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La prima serata ha raggiunto circa otto milioni di telespettatori, un numero minore rispetto allo scorso anno. Il calo, però, era abbastanza fisiologico. Per Amadeus e compagnia era difficilissimo bissare i numeri dello scorso anno. Successo, invece, nella fascia giovane e soprattutto sui social. La prima serata è stata la più tweetata di sempre. Questa sera si sono esibiti gli altri cantanti in gara. L’ospite della serata è stata Laura Pausini, neo vincitrice del Golden Globe. Nel corso della serata, però, Fiorello è stato protagonista di una clamorosa gaffe. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Sanremo 2021, clamorosa gaffe di Fiorello

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, Rosario Fiorello, co-conduttore della manifestazione canora, è stato protagonista di una clamorosa gaffe. L’amico e collega di Amadeus, presentando Orietta Berti, prima cantante in gara, ha dichiarato: “Torna sul palco dell’Ariston dopo 19 anni“. Lo showman, nonostante abbia letto il gobbo, ha commesso però un errore. La Berti, infatti, dopo aver fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, ha corretto il co-conduttore: “Sono ventinove anni, non diciannove“. A quel punto, per discolparsi, lo showman ha tirato in causo il suo amico e collega Amadeus: “È la sua vicinanza“.

Anche quest’anno lo showman siciliano resta il vero e proprio mattatore della manifestazione canora. Amadeus ha voluto lui al suo fianco per il secondo anno consecutivo e la scelta ovviamente non è stata assolutamente azzardata. Siamo sicuri che buona parte degli ascolti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo siano anche merito di Ciuri, come lo chiama il suo amico e collega Amadeus.