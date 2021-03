Nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2021, Elodie ha svelato una piccola anticipazione sul look di stasera: le sue parole.

Ci siamo: era il momento più atteso di questo Sanremo 2021. Proprio questa sera, nel corso della seconda serata del Festival, ad affiancare il simpaticissimo Amadeus, ci sarà proprio lei: Elodie. Ebbene si. Avete letto proprio bene. A distanza di poco più di un anno dalla sua esibizione sul medesimo palco dell’Ariston sulle note di ‘Andromeda’, la cantante romana avrà un ruolo completamente diverso dal solito. Sarà, infatti, una co-conduttrice. È proprio per questo motivo che, nel corso della conferenza stampa odierna, l’ex cantante di Amici non ha affatto potuto nascondere la sua emozione. Ma non solo. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, Elodie ha svelato anche una piccola anticipazione sul look andrà a sfoggiare proprio questa sera. Sia chiaro: non ha detto grandi cose, ovviamente. Però, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, abbiamo la conferma che, così come l’anno scorso, anche in questa settantunesima edizione del Festival, la bella Elodie incanterà tutto il pubblico italiano per la sua bellezza. Scopriamo insieme, però, le sue parole.

Elodie svela una piccola anticipazione sul look di stasera a Sanremo 2021: la confessione

Sappiamo benissimo che, nel corso della settantesima edizione del Festival di Sanremo, Elodie ha incantato tutto il pubblico italiano. Non soltanto perché il suo ‘Andromeda’ ha conquistato davvero tutti e si è dimostrato un vero e proprio successo, ma anche perché, in tutte le sue esibizioni, la cantante romana ha sfoggiato dei look davvero pazzeschi. Cosa accadrà, invece, adesso? Nel ruolo di co-conduttrice, quindi, l’ex cantante di Amici che look sfoggerà? Come dicevamo precedentemente, a svelare ogni cosa è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della conferenza stampa odierna che anticipa la seconda puntata di questa sera, Mercoledì 3 Marzo, di Sanremo 2021, Elodie ha svelato qualche piccola anticipazione. Ovviamente, sia chiaro: come dicevamo precedentemente, la bella fidanzata di Marracash non è affatto scesa nei dettagli. Piuttosto, come detto prima, si è limitata a svelare soltanto qualche piccola ‘chicca’. Che, tra l’altro, ci è ampiamente servita per farci supporre che, come sempre, Elodie sarà grandiosa. Scopriamo insieme le sue parole. ‘Per me i vestiti rappresentano una parte fondamentale della performance. Quindi, mi sono impegnata. E lo ha fatto anche la mia stylist’, ha iniziato a dire la cantante. Continuando, poi, a dire che se i suoi occhi gioiscono e lei si sente bella, le risulta più facile fare quello che deve fare.

Per quanto riguarda, invece, quello che farà sul palco di Sanremo 2021, Elodie non ha svelato davvero nulla. ‘Me lo voglio tenere perché penso che sarà più divertente vederlo. Farò cose fuori dal mio ordinario’, ha detto la cantante romana. Insomma, si prospetta una serata davvero imperdibile.