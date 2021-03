Festival di Sanremo 2021, dove dorme l’artista in gara Gio Evan: il particolare alloggio in terrazzo.

Il Festival di Sanremo 2021 ha avuto inizio, e ha già conquistato tutti, infatti, soltanto nella serata di ieri ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di italiani. 13 big hanno avuto modo di esibirsi, e portare sul palco dell’Ariston il brano in gara. Bisogna ammetterlo, sono stati tutti eccezionali; anche questa sera, saranno 13 gli artisti che ci accompagneranno. La serata è cominciata alla grande, con la gara che ha visto protagonisti gli artisti della categoria Nuove Proposte. In seguito, ad animare l’atmosfera in studio, l’arrivo della co-conduttrice di questo secondo appuntamento, ovvero Elodie, che si è mostrata in tutta la sua bellezza, sfoggiando un look meraviglioso, con un lungo abito rosso scintillante. Ebbene, a fine serata avremo modo di ascoltare i brani degli altri cantanti in gara. Tra di loro, anche Gio Evan, scrittore e cantautore italiano, salirà sul palco del Festival con il brano Arnica. L’artista negli ultimi giorni, è balzato all’attenzione del pubblico. Infatti, Gio Evan, a quanto pare, non dorme in una stanza d’albergo, ma ha creato un particolare alloggio in terrazzo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Sanremo 2021, Gio Evan e il suo particolare alloggio su un terrazzo: sapete dove dorme?

Il Festival di Sanremo ha avuto inizio ieri, martedì 2 marzo, e ha già conquistato letteralmente tutti. La kermesse è stata contornata dalle esibizioni degli artisti in gara. Ma non sono mancate le sorprese, infatti, molti gli ospiti che hanno calcato il palco dell’Ariston. A colpire i telespettatori, sicuramente la performance di Achille Lauro. Bisogna ammetterlo, ogni volta, il cantante è in grado di stupire, la sua arte abbraccia amorevolmente il pubblico. Ebbene, i big scelti sono 26, e tra di loro non possiamo non citare Gio Evan. L’artista è uno scrittore e cantautore italiano, che ha raggiunto in questi anni un successo incredibile. Sui social conta un seguito davvero grande. Ebbene, a riscuotere grande attenzione il suo particolare alloggio. Come sappiamo, la sua originalità è tanto forte e non stupisce il fatto che il cantante in gara abbia scelto non una ordinaria camera d’albergo per dormire, ma ha deciso di installare una tenda su un terrazzo dell’Hotel. “Un albergo gentile mi ha dato un terrazzo per permettermi questo desio che avevo… la tenda rappresenta la mia attitudine, la mia esperienza di vita…”, ha scritto in risposta ad un suo post.

Ebbene, proprio così, Gio Evan ha deciso di sostare in questi giorni, non in una normale camera d’albergo, ma in una tenda, come lui stesso ha anche riportato nel commento. L’originalità continua ad abbracciare la sua vita.