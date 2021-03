Sanremo 2021, dopo il caso di positività nello staff di Irama, Amadeus fa una proposta al cantante: cos’è successo in conferenza stampa.

È da ieri che, purtroppo, non si fa altro che parlare di lui: Irama. Sappiamo benissimo che l’ex cantante e vincitore di Amici si sarebbe dovuto esibire nel corso della prima serata di Sanremo 2021, ma che poi per un brutto imprevisto tutto è saltato. Sottopostosi ad un tampone antigenico, un membro dello staff del cantante è risultato positivo al Covid. E, quindi, non soltanto il buon Filippo Fanti non ha potuto esibirsi per l’esordio di questa settantunesima edizione del Festival, ma anche lei ha dovuto sottoporsi a diversi tamponi. Che, come rivelato dal diretto interessato attraverso una serie di Instagram caricate sul suo canale social ufficiale, sono risultati tutti negativi. Ma cosa succederà adesso? Da quanto spiegato in conferenza stampa, sembrerebbe che la soluzione sia solo una: il ritiro del cantante della gara. Eppure, proprio per evitare questo, Amadeus ha deciso di fare una proposta ad Irama. Scopriamo insieme le sue parole.

Sanremo 2021, la proposta di Amadeus ad Irama: cosa accadrà adesso?

L’esibizione di Irama sul palco di Sanremo 2021, come anticipato in un nostro recente articolo, sarebbe prevista per questa sera. Tuttavia, quello che bisogna capire è cosa accadrà nelle prossime ore. Da regolamento, come sottolineato da Amadeus nel corso della conferenza stampa odierna, il cantante purtroppo dovrebbe ritirarsi. Tuttavia, proprio per evitare una situazione del genere, il direttore artistico di questa settantunesima edizione ha deciso di fare una proposta ufficiale all’ex vincitore di Amici. In particolare, Amadeus vorrebbe chiedere ad Irama di partecipare ugualmente al Festival di Sanremo. Ovviamente, non esibendosi sul palco, dato che è prevista la quarantena preventiva, ma di mandare in onda il video delle sue prove generali. In modo tale che la sua canzone è ugualmente in gara e può essere lo stesso ‘giudicata’ come tutte le altre canzoni. ‘È un desiderio che io avrei se si dovesse ricapitare ad altri cantanti’, ha specificato Amadeus in conferenza stampa. ‘Vedremo una registrazione, è vero. Ma quando hanno fatto le prove generali, le hanno fatto con grande pathos perché era proprio l’ultima generale’, ha continuato a dire il direttore artistico di Sanremo 2021.

Al momento, ovviamente, non sappiamo la risposta di Irama. Fatto sta che, qualora non dovesse accettare, Amadeus ha chiaramente detto che il cantante è libero di farlo. ‘Se mi dovessi dire che preferisce ritirarsi, io accetterò il suo ritiro’, ha concluso.