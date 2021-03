Tra gli ospiti d’onore di questa seconda serata del Festival di Sanremo, anche Laura Pausini: tutti i dettagli sul suo incantevole outfit.

Un ritorno sempre gradito ed emozionante quello di Laura Pausini al Festival di Sanremo, sia per lei che per il pubblico. Proprio sul prestigioso palco del Teatro Ariston, quasi trent’anni fa, la carriera di questa strepitosa artista spiccò il volo con l’indimenticabile brano ‘La solitudine’. Da allora Laura ha davvero conquistato il mondo e l’ennesima conferma del suo successo è arrivata proprio in questi ultimi giorni con la vittoria ai Golden Globe. Nonostante l’immensa fama raggiunta in questi anni, la Pausini resta una persona meravigliosa e con i piedi per terra. Non è sfuggita infatti la sua commozione nello scendere le famose scale dell’Ariston. “È bello che un’artista che è così famosa nel mondo arrivi qui e si commuova”, ha detto Amadeus. “Non dobbiamo abituarci mai. Quando vinco un premio ci sono molte persone, tutta l’Italia. Non mi aspettavo questo premio, è strano che una canzone cantata da un’italiana venga nominata a un premio del cinema in America”, ha risposto la cantante.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Laura Pausini, la scelta dell’outfit si rivela un successo: i dettagli del look

Oltre al trio de Il Volo, la cui presenza è stata preceduta purtroppo dal grave lutto che ha colpito Ignazio Boschetto giorni fa, anche Laura Pausini. Quest’ultima si è esibita cantando proprio “Io sì”, il brano con cui ha vinto i Golden Globe. Momento molto emozionante che però non ha impedito di notare il meraviglioso outfit scelto per l’occasione. Si tratta di un look mostrato in passerella alla Milano Fashion Week: cappa oversize di Swarovsky argentata su pantalone nero e maglia dello stesso colore a rete tempestata di cristalli. A completare il tutto, guanti di pelle, tacchi a spillo e orecchini chandelier neri. Lo strepitoso outfit è firmato dall’ultima collezione Valentino Act by Pierpaolo Piccioli.

E a voi come è sembrato lo stile di Laura stasera? Anoi è piaciuto moltissimo, complimenti per la scelta!