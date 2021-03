Durante la puntata di Sanremo 2021 che andrà in onda stasera, si esibirà Orietta Berti la quale ha recentemente annunciato di essere stata fermata dalla polizia.

Stasera, Mercoledì 3 Marzo, ci aspetta una seconda puntata della 71° edizione del Festival di Sanremo. E tra i 26 big in gara ci sarà anche la cantante di “Finché la barca va”. nonostante la carriera già affermata e collaudata da successi, la simpaticissima Orietta Berti ha deciso nuovamente di mettersi in gioco. E, soprattutto, di emozionare il suo tanto caro pubblico. Anche se supponiamo che l’emozione di salire sul palco di Sanremo è sempre quella della prima volta. Ma cosa canterà la Berti? La risposta è davvero semplice: sul palco dell’Ariston la Berti si cimenterà nel brano intitolato “Quando ti sei innamorato”, scritto da Ciro Esposito e Francesco Boccia. Le parole sono dedicate a suo marito Osvaldo, come ricordo delle prime emozioni e sentimenti fin da quando erano ragazzini. Sapete che, però, a pochissime ore di distanza dal suo debutto sul palco di Sanremo, la cantautrice è stata vittima di un evento davvero incredibile? Da quanto raccontato, sembrerebbe proprio che Orietta sia stata fermata dalla polizia proprio nei pressi dell’Ariston dove si sta svolgendo Sanremo 2021. Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Orietta Berti fermata dalla polizia mentre ritirava gli abiti da indossare a Sanremo 2021

La cantante di “Io tu e le rose” ha raccontato al programma “La vita in diretta” un episodio davvero incredibile, ma allo stesso tempo buffo che l’ha vista protagonista. Ora ne parla divertita la Berti, ma quando Domenica le due volanti della polizia l’hanno fermata, non lo era di certo. Ebbene sì. Orietta Berti ha raccontato che mentre andava a ritirare gli abiti da indossare durante il festival di Sanremo, la polizia l’ha fermata. “Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato”, ha detto la simpaticissima Orietta Berti in diretta televisiva. Erano schioccate le 22:05 quando Orietta ha deciso di andare a ritirare gli abiti all’hotel Globo. Ed è per questo motivo che, dato il coprifuoco indetto per l’emergenza Coronavirus, le autorità sono state costrette a fermarla. E, pensate, sembrerebbe che all’inizio non l’avessero nemmeno riconosciuta. Davvero incredibile, vero?

La polizia dopo le varie domande di routine, tipo dove andasse a quell’ora, non contenti della risposta, l’hanno seguita fino all’hotel per testare la verità della donna. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Ma, senza alcun dubbio, è stato un episodio davvero incredibile, vero?