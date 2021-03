Sanremo 2021, scaletta seconda serata del 3 marzo: ospiti e ordine di uscita dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2021 è partito! Senza pubblico in platea e con tante restrizioni dovute al Covid, ma l’evento musicale più atteso dell’anno ha saputo tenere incollati tutti alla tv nonostante le difficoltà. E dopo il debutto, questa sera, mercoledì 3 marzo, ci sarà la seconda delle cinque prime serate in diretta. Una serata in cui si esibiranno gli altri 13 Big in gara, che presenteranno la seconda metà delle canzoni. Ci saranno anche quattro Nuove Proposte, delle quali andranno avanti soltanto due, proprio come è accaduto ieri. Oltre alla gara, tantissimi ospiti. Curiosi di scoprire cosa accadrà nella seconda serata del Festival? Ecco la scaletta!

Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata del 3 marzo

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021! Dopo il PrimaFestival, condotto da Giovanna Civitillo, partirà la seconda delle quinte serate dedicate alla kermesse canora più amata del nostro Paese. Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco e interagiranno col mitico duo alla conduzione, Fiorello ed Amadeus. Ad affiancarli alla conduzione ci sarà la bellissima Elodie e gli ospiti saranno Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Enzo Avitabile e Alex Schwazer. Rivedremo Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, presenze fisse di questa edizione del Festival.

Nuove Proposte e Big in gara

Ma entriamo nel vivo della gara, presentando tutti i cantanti che si esibiranno questa sera. Ci saranno gli altri quattro “giovani”, che sono Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou: solo due di loro andranno avanti. Si passerà, poi, alla gara dei Big: ieri abbiamo ascoltato la metà dei brani e questa sera si esibiranno i restanti 13 artisti. In seguito la lista completa, per ora in ordine alfabetico (l’ordine preciso di uscita dei cantanti sarà resa nota poche ore prima dell’inizio della serata, vi aggiorneremo!):

Bugo – E invece si

– E invece si Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera

– Bianca luce nera Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Gaia – Cuore Amaro

– Cuore Amaro Gio Evan – Arnica

– Arnica Irama – La genesi del tuo cuore

– La genesi del tuo cuore La Rappresentante di Lista – Amare

– Amare Lo Stato Sociale – Combat Pop

– Combat Pop Malika Ayane – Ti piaci così

– Ti piaci così Orietta Berti – Quando sei innamorato

Quando sei innamorato Random – Torno a te

– Torno a te Willi Peyote – Mai dire mai ( La locura)

Insomma, noi non vediamo l’ora di seguire questa seconda serata del Festival di Sanremo 2021! E voi, quale tra le prime 13 canzoni in gara avete preferito?