Prima diretta Instagram per Tommaso Zorzi, tornato sui social dopo il trionfo al GF Vip: ecco cosa vorrebbe fare con i soldi del montepremi.

Ancora ‘nel pallone’ per aver stravinto la quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi è tornato in queste ore sui social ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuto durante il lungo percorso nel reality di Canale 5. Un trionfo meritatissimo quello dell’influencer milanese che uscito dalla casa di Cinecittà si è ritrovato un seguito su Instagram di oltre 1 milione e mezzo di fan. Amatissimo da persone di ogni generazione, Zorzi ha sicuramente dimostrato un talento fuori dal comune e non è difficile immaginare un futuro televisivo strepitoso per lui. Ovviamente, oltre al successo e all’amore del pubblico, l’ormai ex gieffino ha ottenuto anche la vincita del montepremi che, stando a quanto si apprende sul web, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100.000 euro. La metà di questa cifra dovrebbe essere devoluta in beneficenza, intenzione dichiarata dallo stesso Zorzi anche al GF Vip. Ma verso quale causa deciderà di indirizzare quei soldi? Guardate cosa ha rivelato durante la sua prima diretta Instagram uscito dal reality.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Tommaso Zorzi, la rivelazione sul montepremi in diretta Instagram

Oggi pomeriggio l’amatissimo Tommaso ha fatto la sua prima diretta Instagram che in pochi minuti ha raggiunto più di 30.000 persone. Seguitissimo già dai tempi di Riccanza, il protagonista indiscusso dell’ultima edizione del GF Vip, si conferma il re degli influencer. Come dicevamo, collegandosi in diretta per raccontare un po’ le emozioni di queste ultime ore post vittoria, Zorzi ha rivelato quale sarebbe la sua intenzione riguardo ai soldi vinti. Varie sono le cause per cui si batte e di cui ha più volte parlato durante l’esperienza nel loft di Cinecittà, ma questo pomeriggio ne ha menzionata una in particolare. Zorzi ha dichiarato di non sapere ancora con precisione quale sarà l’associazione a cui devolverà la metà della vincita. Ci sarebbe però una causa particolarmente ‘sentita’ per lui: l’influencer ha ipotizzato di donare il denaro ad un’associazione che si occupa di anziani soli. il 25enne meneghino ha ricordato inoltre che sua nonna è scomparsa l’anno scoro e per lui si è trattato di una perdita molto dolorosa.

A prescindere da quale sarà la sua decisione finale, si tratta certamente di un intento molto nobile, per il quale ci complimentiamo.