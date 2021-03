Tommaso Zorzi dopo il GF VIP torna finalmente in tv: è arrivato nelle ultime ore un magnifico annuncio, ecco quando e dove lo vedremo in tv!

Il Grande Fratello VIP è terminato lunedì 1 marzo 2021: il reality quest’anno ha regalato tanto intrattenimento per 5 lunghi mesi. Un percorso inedito quello dei concorrenti del GF VIP 5 che si sono ritrovati a prolungare la loro permanenza nella Casa. Ce l’ha fatta Tommaso Zorzi superando le sue ‘ansie’ e riuscendo ad arrivare fino in finale: il giovane influencer ha conquistato il pubblico di Canale 5 ed ha vinto l’edizione appena conclusa! Una grande emozione per lui e per i suoi amici, inquilini, che hanno vissuto con lui per tanti mesi! Il milanese, dopo la finale di lunedì sera, è tornato a Casa ma il pubblico non vede l’ora di rivederlo in tv: è appena arrivata una magnifica notizia. Sentite di che si tratta.

Tommaso Zorzi torna in tv dopo il GF VIP: annuncio appena arrivato, dove lo vedremo

Tommaso Zorzi subito dopo il GF VIP torna in tv, in diretta su Canale 5. L’annuncio arrivato nelle ultime ore è davvero magnifico: l’influencer milanese sarà ospite di Verissimo sabato 6 marzo 2021! “Ci ha regalato gioie, emozioni e momenti iconici: sabato a Verissimo il vincitore di GF VIP Tommaso Zorzi” scrive il canale Instagram del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Tommaso racconterà la sua esperienza, le sue emozioni vissute nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il lungo percorso ha permesso ai telespettatori di conoscere a pieno l’influencer milanese che con la sua dolcezza, la sua sincerità e la sua spiccata ironia e simpatia ha conquistato davvero tutti. Si parlerà del suo rapporto speciale con Stefania Orlando, con Francesco Oppini, dei suoi alti e bassi con Giulia Salemi. Insomma, avrà tanto da dire il giovane influencer. Non ci resta che attendere Verissimo, sabato 6 marzo alle ore 16!