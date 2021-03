Verissimo, ospiti 6 marzo 2021: sarà una puntata straordinaria

Sabato 6 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo: di seguito vi elenchiamo gli ospiti già annunciati

Verissimo è un programma televisivo andato in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma in questi anni è stato condotto da tantissime prime donne. Da Cristina Parodi a Paola Perego, fino a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice è al timone del programma dal 23 settembre 2006. Il programma è giunto alla venticinquesima edizione e viene trasmesso ogni sabato pomeriggio dalle 16:00 alle 18:45. È una delle trasmissioni di punta della rete del Biscione e ogni puntata raccoglie un numero altissimo di ascolti.

Verissimo, quali sono gli ospiti del 6 marzo 2021

Sabato 6 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si prospetta una puntata strepitosa. In studio, infatti, saranno presenti i finalisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al momento, però, sono stati annunciati solo Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e il vincitore Tommaso Zorzi. Si attende l’ufficialità anche per Dayane Mello e Andrea Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Al momento sono solo questi i nomi annunciati dalla produzione attraverso la pagina social ufficiale. In studio, però, ci saranno sicuramente altri ospiti illustri. Per sapere la lista ufficiale degli ospiti della puntata del 6 marzo dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Gli ospiti di Verissimo di solito vengono annunciati poco prima del weekend. In ogni caso sarà una puntata da non perdere proprio per la presenza dei finalisti del Grande Fratello Vip. Gli ex gieffini ripercorreranno la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. Grande attesa per l’intervista di Silvia Toffanin al vincitore del reality show, Tommaso Zorzi. L’influencer racconterà gli attimi salienti della sua esperienza nella casa del GF VIP.