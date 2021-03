Barbara D’Urso, la foto che tutti attendevano: “Un po’ di tempo fa”

Barbara D’Urso ha postato sui social la foto con il personaggio del momento: “Un po’ di tempo fa”, ecco di chi si tratta

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è un vero e proprio pilastro di Mediaset e conduce solo programmi di successo. Da Pomeriggio Cinque a Live – Non è la D’Urso, passando per Domenica Live: tutte trasmissioni che raggiungono picchi di share. Come farebbe la rete del Biscione senza di lei? Per il momento non è un problema, dato che la conduttrice si tiene stretta il suo contratto con la rete. La D’Urso detiene anche il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Oltre ai programmi sopra citati, infatti, da qualche anno è tornata al timone del Grande Fratello, reality show che ha portato al successo all’inizio degli anni duemila.

Barbara D’Urso, la foto con il personaggio del momento

La D’Urso mantiene la promessa e pubblicata sul suo account social la foto con il personaggio del momento. Ieri, infatti, la conduttrice aveva promesso ai suoi telespettatori di pubblicare uno scatto con un personaggio molto amato. La D’Urso ha pubblicato poche ore fa su Instagram una foto insieme a Tommaso Zorzi, neo vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due appaiono felici e ‘festaioli’. La D’Urso è vestita bene e manda un bacio alla fotocamera, mentre Zorzi ha un boa al collo ed appare molto diverso rispetto ad adesso. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, Zorzi ha tagliato tutti i capelli, mentre nello scatto pubblicato dalla D’Urso ha i capelli lunghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La foto ovviamente ha ricevuto un numero altissimo di like ed è stata apprezzata dal pubblico del web. Zorzi è amatissimo e presto potrebbe approdare nei programmi della D’Urso. Probabilmente questo è anche il desiderio della conduttrice.