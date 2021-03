Cosa succede se Irama vince il Festival di Sanremo 2021?

Irama è rimasto in gara nonostante il Coronavirus, ma cosa succede se vince il Festival di Sanremo 2021? La risposta di Amadeus

La band di Irama è stata colpita dal Coronavirus. Due componenti hanno contratto il virus e da protocollo tutti sono stati messi in quarantena. Inizialmente, l’artista aveva deciso di ritirarsi dalla gara, perchè non poteva esibirsi sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico Amadeus ha poi deciso di trasmettere il video della prova generale. Il cantante ha ottenuto anche un ottimo posizionamento in classifica ed è uno dei papabili vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa succede se l’artista vince la manifestazione canora?

Cosa succede se Irama vince il Festival di Sanremo

Irama si è presentato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano La genesi del tuo colore. Durante la mattinata del 2 marzo 2021, uno dei collaboratori dell’artista è risultato positivo al COVID-19. Irama si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo per ben due volte. L’artista, teoricamente sarebbe stato costretto al ritiro, ma ha potuto partecipare alla gara grazie all’intervento del direttore artistico Amadeus. Il conduttore ha modificato il regolamento, decidendo di mandare in onda il filmato in cui canta il brano durante le prove, anziché farlo esibire dal vivo. È stato il primo artista ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza cantare il proprio brano in gara dal vivo. Il brano, tra l’altro, ha ottenuto un ottimo riscontro dalla giuria demoscopica, posizionandosi al terzo posto nella classifica generale.

C’è una grossa possibilità, dunque, che Irama possa vincere la settantunesimo edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa succede se vince proprio lui? Amadeus ha risposto a questa domanda in sala stampa, dichiarando: “Non è un problema, Irama è regolarmente in gara. Può vincere. Dovesse vincere, rifaremo vedere il video e ci collegheremo con lui in video per complimentarci. Vista la classifica, è possibile. Questo è un festival anomalo anche per questo”.