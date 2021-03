Elodie ha ricevuto una magnifica sorpresa subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021: l’ha appena mostrata sui social.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha visto una vera e propria diva sul Palco dell’Ariston. Parliamo di Elodie che la sera del 3 marzo ha vestito i panni di co-conduttrice di Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival. La giovane cantante ha regalato la sua bellezza, incantevoli look ed uno show davvero incredibile. Per concludere la sua esperienza a Sanremo 2021, ha regalato un po’ di sé raccontato la sua storia. Il monologo accompagnato da un’esibizione canora hanno reso la sua presenza davvero indimenticabile. Oggi, 4 marzo, tutti parlano di lei e della sua serata al Festival. Pochi minuti fa, attraverso i suoi canali social ha mostrato una sorpresa ricevuta non appena rientrata a casa. Vi mostriamo tutto!

Elodie, magnifica sorpresa dopo Sanremo: è successo non appena rientrata a casa

Elodie il giorno dopo Sanremo è davvero felice. La sua partecipazione al Festival è andata alla grande: ha ricevuto un premio non appena rientrata a casa. Pochi minuti fa la romana ha postato un Instagram story in cui mostra ai suoi fan una sorpresa ricevuta dal suo fidanzato, Marracash. Parliamo di tantissime rose rosse: un gesto davvero romantico.

Con un video ha mostrato il ‘regalo’ ricevuto dal suo fidanzato che ha taggato nelle sue IG story. Beh, se le merita tutte! Ricordiamo che la cantante ed il rapper sono fidanzati dal 2019. I due hanno cantato insieme nel brano Margarita, una delle hit più ascoltate dell’estate 2019. Nel monologo recitato a Sanremo, Elodie ha anche citato il suo compagno: “Il mio fidanzato in un suo pezzo dice: ‘voi ci rubate il tempo che è l’unica cosa che abbiamo’. Lo comprendo molto bene perché se nasci in certi contesti devi lavorare più degli altri per ottenere quello che dovresti già avere. Lavori più per sopravvivere ed è difficile” ha detto in diretta su Rai Uno.