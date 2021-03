Elodie dopo la serata di Sanremo 2021 ha parlato ai suoi follower: ecco le sue parole nelle Instagram story.

Ieri sera, mercoledì 3 marzo è andata in onda su Rai Uno la seconda puntata del Festival di Sanremo 2021. Lo show ha visto ieri sera la presenza di Elodie. L’incantevole cantante ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston. Ha regalato la sua bellezza, uno show musicale davvero incredibile, dei look impressi nella mente di tutte le donne ed un monologo da 10+. Insomma, la presenza di Elodie è stata gradita: la giovane cantante dopo esser stata in gara tra i Big si è presentata sul Palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice. Promossa a pieni voti da tutti: questa mattina di 4 marzo la cantante si è svegliata in un mare di messaggi e complimenti. Ha parlato ai suoi fan sui social: sentite le sue parole!

Elodie dopo la serata a Sanremo 2021: “Devo riprendermi”, la confessione

Elodie questa mattina di giovedì 4 marzo 2021 si è svegliata in un mare di messaggi e complimenti. Ieri sera ha preso parte alla seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ed ha lasciato il segno. Quali sono le prime impressioni della cantante dopo la serata? “Buongiorno, sono sveglia da poco. Sono ancora un po sconvolta, ma sono super felice. Volevo ringraziare tutti. Mi devo riprendere ma daje”.

Attraverso le sue IG story ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti, ha svelato di esser davvero contenta di come è andata la serata. Beh, in effetti lo siamo tutti: Elodie ieri sera ha regalato un meraviglioso show e la sua incantevole presenza al pubblico di Rai Uno!

Il monologo

Elodie ieri sera si è messa a nudo sul Palco dell’Ariston: ha raccontato la sua vita difficile a Sanremo 2021. Un pianista jazz le ha dato una possibilità e le ha insegnato ad ‘abbattere i muri’. “Ho imparato ad avere coraggio di fare le cose. Probabilmente non sono all’altezza di questo palco, ma essere all’altezza non è più un mio problema” ha concluso visibilmente commossa.