Sanremo 2021, Elodie ha letteralmente incantato tutti sul Palco dell’Ariston: nella seconda serata del Festival i suoi look hanno lasciato il segno. Vi sveliamo tutti i dettagli!

La splendida Elodie è tornata sul Palco dell’Ariston in nuove vesti. Per questo 2021 Amadeus ha scelto lei come co-conduttrice per una serata. Ieri sera, mercoledì 3 marzo, nel corso della seconda serata ha fatto il suo ingresso l’incantevole cantante. Ha conquistato davvero tutti e sul web in pochi secondi si è conquistata il titolo di ‘Diva’. Come dar torto a tutti i fan della cantante che ieri sera oltre alla sua bellezza ha regalato un momento di puro spettacolo sul Palco dell’Ariston? Voce, danza e sensualità: Elodie, ieri sera, è stata promossa a pieni voti! Look mozzafiato, fisico da urlo e viso perfetto: la sua immagine è impressa ormai nella mente di tutti questa mattina! Immagine che è stata studiata in ogni piccolo particolare: i look di ieri, bisogna dirlo, erano perfetti sul suo corpo! Siamo qui per raccontarvi ogni dettaglio degli outfit scelti dalla fashion stylist della cantante!

Sanremo 2021, tutti pazzi per Elodie: i look della co-conduttrice hanno lasciato il segno

Elodie nella seconda serata di Sanremo 2021 ha regalato esibizione e bellezza, impossibile da dimenticare. Il suo primo ingresso è stato incredibile: per la sua prima sfilata sulle scale dell’Ariston ha indossato un abito lungo luccicante Versace. Per completare il look Elodie ha indossato degli orecchini Bulgari: il valore? Parliamo di Orecchini serpenti in oro bianco, 45 mila euro!

Con lo show musicale che ha regalato al pubblico di Rai Uno, Elodie ha letteralmente fatto impazzire tutti. Il suo look da diva ha lasciato incollati alla tv milioni di spettatori. Quel vestito indossato è di Oscar de la Renta! Per completare il look, la cantante ha indossato delle scarpe Jimmy Choo e dei gioielli Bulgari. Sexy, glamour, una vera star! Eccola il tutto il suo splendore:

Con il terzo look scelto Elodie torna al rosso scarlatto: un voluminoso abito in tulle a cuore ha fatto impazzire tutti! Giambattista Valli haute couture è la marca dell’abito indossato dalla co-conduttrice del Festival. I meravigliosi sandali sono made by Jimmy choo in raso e cristalli.

Anche il quarto abito da sera di Elodie è di Valli: la cantante, incantevole tra le rouge, ha abbinato dei tacchi alti sempre by Jimmy Choo per completare il look.