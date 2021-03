Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin hanno conquistato il Palco dell’Ariston con il loro medley: conoscete i dettagli dei loro look?

Questa sera di giovedì 4 marzo 2021 è in corso la terza puntata del Festival di Sanremo. Lo show più amato dagli italiani è tornato su Rai Uno con la 71esima edizione, nonostante l’emergenza Coronavirus. Tra i big in gara, a grande sorpresa, quest’anno ci sono Francesca Michielin e Fedez. La coppia di cantati che ha avuto un enorme successo con brani come ‘Magnifico’, si sono presentati con ‘Chiamami per nome’. In questo terzo appuntamento dedicato alle cover, il duo si è esibito con un medley: ‘Del verde’ di Calcutta, ‘Le cose che abbiamo in comune’ di Daniele Silvestri, ‘Fiumi di parole di Jalisse, ‘Non amarmi’ di Aleandro Baldi e Francesca Alotta e ‘Felicità’ di Al Bano e Romina. La loro esibizione è stata apprezzata da tutti: ad attirare l’attenzione anche i loro look! Conoscete i dettagli degli outfit scelti per la loro esibizione? Vi sveliamo qualcosina!

Sanremo 2021, Francesca Michielin e Fedez conquistano l’Ariston: i dettagli sul look

Francesca Michielin e Fedez questa sera sul Palco di Sanremo hanno regalato una magnifica esibizione che ha fatto canticchiare e ballare tutti! I loro look, ovviamente, hanno incuriosito tutti! Sappiamo che il noto rapper prima di partire per Sanremo ha fatto visita alla famosa stilista Donatella Versace. Ed infatti, il suo abito, porta proprio quella firma! La Michielin invece? L’abito stile ‘collegio’ con colletto e maniche a sbuffo rosa è di Miu miu! Promossi? Per noi ovviamente sì!

La prima esibizione di Fedez

Nella prima serata del Festival il duo si è esibito con il loro brano, Chiamami per nome. Al termine della performance, il rapper si è sciolto in lacrime. Il motivo l’ha raccontato a Il Corriere: “Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. E’ stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati” ha svelato Fedez.