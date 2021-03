Festival di Sanremo 2021, imprevisto per Zlatan Ibrahimović: l’ha raccontato in diretta, cos’è successo.

Il Festival di Sanremo 2021 ha avuto inizio martedì 2 marzo, e ha già letteralmente conquistato tutti, infatti, ha tenuto, fino ad ora, incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Sono stati scelti 26 big, che hanno avuto modo nelle due serate precedenti di esibirsi, portando sul palco per la prima volta, il brano scelto per la competizione. Bisogna ammetterlo, sono stati tutti eccezionali, e ci hanno avvolto amorevolmente, ognuno, con uno stile differente. Il conduttore Amadeus, affiancato da Rosario Fiorello, sta portando avanti alla grande un’edizione che si appresta ed essere sicuramente una delle più difficili. Ad allietare, però, gli italiani, anche gli incredibili ospiti, fissi e non, e le meravigliose co-conduttrici. Ebbene, tra gli ospiti fissi, c’è proprio lui Zlatan Ibrahimović, che come sappiamo, nella serata di ieri non è stato presente, ma questa sera doveva fare il suo ritorno. Purtroppo, c’è stato un imprevisto, ed è arrivato in ritardo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Festival Di Sanremo 2021, imprevisto per Zlatan Ibrahimović: ha chiesto un passaggio per strada

Come abbiamo anticipato, questa sera alla terza serata del Festival di Sanremo, ci sono ospiti fissi e non, come anche nelle altre serate. Purtroppo, per Zlatan Ibrahimović c’è stato un imprevisto, mentre era intento ad arrivare all’Ariston. Infatti, come raccontato da lui stesso, appena giunto, durante il suo arrivo, mentre era in macchina, ha incontrato per strada un incidente che ha reso difficoltoso il proseguimento di tutti i veicoli presenti. Ma colpo di scena, Zlatan è sceso dall’auto, e ha chiesto ad un motociclista un passaggio, per arrivare a Sanremo. E così, in sella a quest’ultimo, si è fatto accompagnare. Il tutto ripreso dallo stesso calciatore, che ha mostrato il video in diretta.

Un imprevisto che purtroppo ha provocato un forte ritardo. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, e Ibrahimović è arrivato al Festival di Sanremo, per allietare, come la prima sera, gli italiani.