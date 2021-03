Ghemon, lo ricordate al Festival di Sanremo 2019? Adesso ha cambiato totalmente look.

Da pochissimo ha avuto inizio la tanto attesa terza serata del Festival di Sanremo 2021, con la sua 71esima edizione. Il festival della canzone italiana si svolge ogni anno in Italia, appunto a Sanremo, esattamente a partire dal 1951. Il vincitore finale di questa competizione ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, anche se, non vi è nessun obbligo. Ebbene, anche questa sera, proprio come ieri, con la seconda serata, siamo nuovamente avvolti dalle esibizioni degli artisti in gara, esattamente 26 big scelti. Il programma della terza serata prevede che i cantanti portino una cover; il repertorio è molto variegato, e ognuno dei big ha scelto un magnifico brano da cantare. Ebbene, tra gli artisti in gara anche lui, Ghemon, un rapper e cantautore italiano che ha raggiunto un grande successo in questi anni. L’abbiamo visto nella prima serata portare sul palco il brano Momento perfetto. Ma vi chiediamo, lo ricordate a Sanremo 2019? Adesso si è mostrato con un look completamente diverso.

Ghemon, l’abbiamo visto a Sanremo 2019, lo ricordate? Adesso il suo look è completamente diverso

Il Festival di Sanremo ha avuto inizio, e i big scelti in queste due serate trasmesse hanno avuto modo di esibirsi e portare sul palco dell’Ariston il brano che in questi mesi hanno preparato. Ebbene, tra gli artisti in gara, balza all’attenzione del pubblico Ghemon, che ha già conquistato tutti con il suo Momento perfetto. L’artista, però, non è un volto nuovo al festival, infatti, già in passato è stato un partecipante. Lo ricordate a Sanremo 2019? Proprio così, il rapper ha portato allora il brano Rose Viola. Ma a sorprendere i telespettatori sarà sicuramente il suo look. Infatti, due anni fa è apparso sul palco dell’Ariston con capelli corti, mentre adesso ha sfoggiato una lunga capigliatura riccia. L’avete riconosciuto?

Com’è possibile vedere in foto, qui è intento a cantare il suo brano, esattamente nel 2019. Anche allora, come oggi, ha riscontrato un certo successo, e la sua canzone ha abbracciato amorevolmente il pubblico. Ghemon, ritornato a Sanremo 2021 ha deciso di sfoggiare un look decisamente diverso. Ciò ovviamente non cambia nulla, dato che il suo talento è percepibile fin da subito.