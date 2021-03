In arrivo una grandissima novità, Gio Evan sorprende tutti: accadrà subito dopo il Festival di Sanremo.

Al Festival di Sanremo siamo stati ammaliati anche lui, ovvero dall’amatissimo Gio Evan, che ha presentato il brano Arnica, conquistando letteralmente il pubblico. Scrittore, poeta e cantautore italiano, ha raggiunto un successo straordinario in questi anni; sui social riscontra un seguito davvero strepitoso. Sappiamo, Gio Evan è un eccellente scrittore, sono migliaia i fan che lo seguono con grande ammirazione. Spesso, le sue frasi e i suoi meravigliosi versi, diventano dediche per coloro che amiamo. Ebbene, al momento, il cantautore è in gara al Festival di Sanremo, ma c’è già un incredibile novità in vista. Ecco cosa accadrà dopo la kermesse musicale: tenetevi pronti, c’è una grande sorpresa in arrivo.

Grandissima novità per Gio Evan: accadrà dopo il Festival di Sanremo, fan pazzi di gioia

Il Festival di Sanremo ha avuto inizio martedì 2 marzo, e come sempre i colpi di scena non possono mai mancare. Poche ore fa, è cominciata la terza serata di questa famosissima competizione, che vede al centro dell’attenzione i brani dei big in gara, esattamente 26 sono gli artisti scelti. Tra di loro, non possiamo non citare Gio Evan: scrittore, poeta e cantautore italiano, che non solo sta conquistando con la sua voce il pubblico, ma già in questi anni, ha riscosso grande seguito. I suoi testi irrompono dritti al cuore, e diventano spesso dediche per coloro che amiamo. Ebbene, il festival della canzone italiana avrà termine il 6 marzo. Dopo questa data per l’amato Gio Evan è in vista già una grandissima novità. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo noi. A quanto pare, il 16 marzo ci sarà la pubblicazione del suo nuovo libro di poesie, col titolo Ci siamo fatti mare.

Ovviamente, non mancherà la pubblicazione del suo nuovo album, la cui data è prevista per il 12 marzo. In tale uscita, ci sarà anche il singolo portato a Sanremo, ovvero Arnica. E allora, siete contenti di questa magnifica novità in arrivo? Sicuramente, lo scrittore ci sorprenderà ancora una volta. Nel frattempo, in attesa del suo nuovo libro, godiamo della sua musica al Festival di Sanremo 2021.