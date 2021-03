Giulia Salemi, che sorpresa per Pierpaolo Pretelli: le immagini fanno impazzire i fan della coppia nata al GF Vip.

IL GF Vip 5 si è concluso qualche giorno fa, ma i protagonisti di questa lunghissima edizione sono ancora nell’occhio del ciclone. I fan, che hanno seguito le avventure dei vipponi per ben sei mesi, continuano a seguirli attraverso i social. Social dove, con storie, video e dirette, gli ex gieffini interagiscono con i loro affezionati sostenitori. E tra i concorrenti più amati di questa edizione ci sono senza dubbio loro, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I cosiddetti “Prelemi”, come sono stati definiti dai fan della coppia, sono sempre più affiatati. La loro storia, seppur accolta con scetticismo da una parte del pubblico, procede a gonfie vele anche fuori dalla casa. E, proprio poche ore fa, il bel Pretelli ha mostrato ai fan un dolcissimo retroscena. Si tratta della sorpresa organizzata per lui proprio da Giulia, la sera di lunedì 1 marzo, giorno della finale. Una sorpresa super romantica! Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Giulia Salemi, che sorpresa per Pierpaolo Pretelli: il gesto inaspettato dopo la finale del GF Vip

Chi non credeva nel loro amore dovrà ricredersi. Si, perché Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più uniti che mai, anche fuori dalla casa del GF Vip 5. È proprio lì che si sono conosciuti e da una semplice amicizia è nato un sentimento sempre più forte. Per circa quindici giorni, però, la coppia si è separata, a causa dell’uscita della Salemi dalla casa: Pretelli, invece, è rimasto fino all’ultimo giorno, aggiudicandosi il secondo posto nel reality show, vinto da Tommaso Zorzi. Giulia e Pierpaolo si sono quindi rivisti proprio la sera del 1 marzo, giorno della finale del GF Vip. E, dopo la puntata, la Salemi ha organizzato una sorpresa dolcissima per il suo fidanzato. La stanza dell’hotel dove hanno alloggiato è stata ricoperta di foto, palloncini e post it: scatti di coppia, risalenti alla loro avventura nella casa. Una sorpresa dolcissima, che Pierpaolo ha condiviso con i followers postando un video proprio nelle sue stories di Instagram. Immagini che hanno fatto battere il cuore ai fan dei Prelemi, che in questi mesi si sono appassionati alla storia dei due concorrenti:

Eh si, una sorpresa davvero dolcissima quella organizzata da Giulia per il suo Pierpaolo. Quest’ultimo, nella story, ha scelto come sottofondo musicale “La nuova stella di Broadway”, che nella casa è stata la canzone della coppia. Insomma, questo sembra essere davvero l’inizio di una bellissima storia d’amore. Non possiamo che augurare tanta felicità a questa coppia! E voi, cosa ne pensate dei Prelemi? Vi piacciono insieme?