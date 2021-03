Grave lutto per Simone Schettino: è morta la mamma per Covid

Grave lutto per il comico napoletano Simone Schettino: è morta la mamma Anita Scanu per Covid.

Grave lutto per il comico napoletano Simone Schettino: la mamma Anita Scanu è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa del Coronavirus. La donna è morta all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni. Lo stesso comico, originario di Castellammare di Stabia, era risultato positivo al Covid lo scorso ottobre, vedendosi costretto a rinviare alcuni spettacoli nonostante fosse in buone condizioni. Una perdita dolorosissima per il noto cabarettista, che nelle ultime ore ha ricevuto tantissime manifestazioni di cordoglio da fan e colleghi.

È morta per Coronavirus all’età di 78 anni Anita Scanu, la mamma del comico napoletano Simone Schettino. La donna è venuta a mancare all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era stata ricoverata in seguito alle complicazioni del Covid. Come si legge su Napoli Today, la donna ha gestito per decenni un negozio al centro di Castellammare di Stabia, paese di cui era originaria. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto per il comico napoletano, che aveva lui stesso affrontato il Covid lo scorso ottobre. Anita Scanu è stata solo l’ennesima vittima del Covid nella città del napoletano, dove la diffusione del virus diventa sempre più preoccupante durante questa seconda ondata.

La redazione di Sologossip.it manda le più sentite condoglianze a Simone Schettino per la dolorosa perdita.

Simone Schettino ha sconfitto il Covid lo scorso Ottobre

Come già detto, Simone Schettino era stato colpito dal Covid nell’Ottobre del 2020. Nonostante le sue condizioni non fossero preoccupanti, il celebre cabarettista fu costretto a rinviare i suoi spettacoli in programma il 24 e il 25 ottobre al Teatro Troisi di Napoli. Spettacoli che si sono tenuti qualche settimana dopo. L’annuncio arrivò attraverso i social ufficiali del comico napoletano