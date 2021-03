Ignazio Boschetto de Il Volo, com’era 10 anni fa: cambiamento incredibile per il famoso tenore.

Un’esibizione da brividi, quella di ieri sera de Il Volo sul palco dell’Ariston. Il famoso trio di tenori è tornato a Sanremo per un omaggio ad Ennio Morricone, nella seconda serata della 71 esima edizione del Festival. Un ritorno in qualità di ospiti per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, dopo la vittoria del 2012 con Grande amore e la seconda partecipazione nel 2019. E, come sempre, le loro voci hanno toccato il cuore dei telespettatori. Che li seguono ormai da più di dieci anni: ricordate Il Volo agli esordi? Il trio di tenori è diventato famoso grazie alla partecipazione a Ti lascio una canzone, il talent dedicato alle giovani voci, condotto da Antonella Clerici. Curiosi di vedere come sono cambiati negli anni i tre cantanti che, all’epoca, avevano poco meno di 15 anni? Tra i tre, la trasformazione più notevole è stata quella di Ignazio Boschetto. Diamo un’occhiata.

Ignazio Boschetto de Il Volo, com’era 10 anni fa il noto tenore

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo ci sono stati anche i tre ragazzi de Il Volo. Un’esibizione emozionante, quella del trio, in particolare per Ignazio Boschetto, che solo pochi giorni fa è stato colpito da un terribile lutto: la perdita del suo papà Vito. Un’esibizione toccante quella dei tre tenori, che hanno eseguito Your Love, un tributo ad Ennio Morricone, con l’orchestra diretta da Andrea Morricone. Una grandissime emozione per loro e per i telespettatori, che hanno potuto ascoltare le meravigliose voci dei tre giovani tenori. Che, forse non tutti lo ricordano, ma sono diventati famosi proprio in tv. Il trio ha partecipato a Ti lascio una canzone nel 2009 e da lì è iniziata una carriera ricca di successi internazionali. Curiosi di vedere uno scatto del passato del famoso trio? Eccoli nel 2011:

Tra i tre, la ‘trasformazione’ più notevole è senz’altro quella di Ignazio Boschetto, che nella foto si trova al centro: oggi il cantante è visibilmente dimagrito e con un look decisamente rivoluzionato. E voi, ricordavate il talentuosissimi tenori ai loro esordi?