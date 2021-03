L’amatissima Malika Ayane è un’artista incredibile, e sicuramente amatissima, ma sapete con chi è stata fidanzata? Con un amatissimo cantante.

Siamo ormai giunti alla terza serata di questo evento tanto amato, ovvero il Festival Di Sanremo 2021. Sappiamo, la sua riuscita era letteralmente in bilico, dato che a causa dell’emergenza sanitaria vissuta, vi erano moltissime perplessità. Ebbene, nonostante le difficoltà, il festival della canzone italiana ha avuto il suo inizio, martedì 2 marzo. Possiamo dirlo a gran voce, è partito alla grande, riuscendo a conquistare davanti alla televisione milioni di italiani. Amadeus, accompagnato da Rosario Fiorello, sta portando avanti questa difficile edizione, che vede l’assenza del pubblico in studio. I big in gara sono 26, tutti incredibilmente eccezionali. Tra di loro, non possiamo non citare l’artista Malika Ayane, che con il brano Ti piaci così ha già mandato in delirio i telespettatori. Ebbene, Malika oggi è divenuta una cantautrice incredibile. Non tutti sanno, però, che in passato, ha avuto una relazione con un amatissimo cantante: sapete chi è?

Segui anche il nostro canale ufficiale di instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Malika Ayane, con chi è stata fidanzata? Con un famosissimo cantante, lo sapete?

Come abbiamo già espresso, la terza serata del Festival Di Sanremo è iniziata da pochissimo, e sta già mandando in delirio il pubblico. La competizione si è aperta con l’esibizione, meravigliosa, della band i Negramaro. In seguito, a conquistare i telespettatori, l’arrivo della terza super co-conduttrice, ovvero Vittoria Ceretti, che con il suo elegantissimo look ha ammaliato l’atmosfera. Tra i big in gara, che sono esattamente 26, c’è anche lei, l’amatissima Malika Ayane. L’artista ha portato sul palco del Festival di Sanremo il brano Ti piaci così. E bisogna ammetterlo, ha già conquistato tutti. Ebbene, non tutti sanno, però, che la cantautrice è stata fidanzata con un amatissimo cantante: sapete chi è lui? Ebbene sì, come si legge dalla sua biografia, Malika ha avuto una relazione nel 2009 con il collega, e amatissimo cantautore Cesare Cremonini. Eravate a conoscenza di questo legame passato?

Proprio così, anche se, la relazione si è poi conclusa nel 2010. Come abbiamo anticipato, la Ayane è presente tra i 26 big in gara al Festival, e sta riscontrando grande apprezzamento.