Sapete chi è il fratello di Nesli? Parliamo di un famosissimo rapper: il loro cognome è Tarducci! Siamo qui per svelarvi tutti i dettagli!

Questa sera di 4 marzo 2021, nella terza serata del Festival di Sanremo il big in gara, Fasma, canta ‘La fine’ insieme a Nesli. Parliamo del famoso cantautore, rapper e produttore discografico. Nato a Senigallia, classe ’80, si è appassionato al rap sin da giovanissimo. Il suo primo demo si chiama ‘Fitte da latte’ e quando uscì, alla fine degli anni ’90, ebbe un enorme successo nella scena locale. Così comincia la sua carriera e dopo anni di collaborazione con diversi artisti nel 2003 pubblica ‘Ego’. ‘La fine’ è il brano che ha ottenuto un ottimo successo: molti critici musicali l’hanno definito come miglior brano dell’artista. Questa canzone è stata cantata anche da Tiziano Ferro: l’artista di Latina l’ha aggiunta nel suo album L’amore è una cosa semplice, uscito nel 2011. Ma di Nesli c’è un particolare che non tutti conoscono. Sapete chi è suo fratello? Un famosisismo rapper!

Sanremo 2021, Nesli: sapete chi è suo fratello? Famosissimo rapper

Nesli si esibisce questa sera di 4 marzo 2021 sul palco dell’Ariston per eseguire un duetto con Fasma, big in gara. Nesli è il nome d’arte di Francesco Tarducci: questo cognome vi è familiare vero? Il cantautore è il fratello minore di Fabri Fibra! Proprio così, i due fratelli hanno anche una sorella minore.

I due famosi personaggi della musica italiana, si legge su Wikipedia, non sembrano avere un buon rapporto. Si legge che hanno interrotto ogni contatto dal 2008: più volte, a quanto pare, Nesli ha fatto intendere che dietro questa lite ci sia di mezzo il lavoro ed il modo di vedere le cose in maniera differente. Sempre sulla biografia di Fabri Fibra, si leggono alcune parole del rapper in merito al rapporto particolare con il fratello: “Nesli mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale. Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita”.