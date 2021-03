Orietta Berti, look impeccabile a Sanremo: il dettaglio che non tutti hanno notato

Orietta Berti si è presentata con un look impeccabile a Sanremo: pochi però avranno notato questo dettaglio

La Berti è una delle protagoniste della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante si è presentata in gara con il brano “Quando ti sei innamorato“. La canzone ha avuto un discreto successo nel corso della seconda serata. La giuria demoscopica, però, ha posizionato la Berti all’undicesimo posto in classifica. La posizione della cantante è stata accolta con grande delusione dall’orchestra. L’artista dovrà dunque sperare di recuperare posizioni con il televoto e con il voto della stampa. Questa sera, la Berti si esibirà in coppia con Le Deva, gruppo musicale femminile, con il brano Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Orietta Berti, look impeccabile a Sanremo: il dettaglio

Ieri, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, la prima ad esibirsi è stata Orietta Berti. La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston dopo ben ventinove anni. Il brano, Quando ti sei innamorato, è stata apprezzato dalla critica, meno dalla demoscopica. La Berti, infatti, si è classificata all’undicesimo posto. Oltre al brano, ciò che ha colpito i telespettatori è stato il look della cantante. La Berti si è presentata all’Ariston con un lungo vestito blu con delle conchiglie all’altezza del petto.

Pochi, però, hanno notato un particolare dettaglio. Sui gioielli indossati dall’artista era impresso il suo nome. Sicuramente pochi ci hanno fatto caso, ma è un dettaglio che non deve assolutamente passare inosservato. La Berti ha dimostrato di saper indossare charme ed eleganza. L’artista ha brillato – insieme ai suoi gioielli – sul palco dell’Ariston di Sanremo. Non ha assolutamente sfigurato di fronte alle colleghe più giovani. Vedremo questa sera, nella serata dei duetti, come si presenterà sul palco dell’Ariston.