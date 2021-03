Il meraviglioso bimbo che vedete in questa foto oggi è un attore dal talento straordinario e dall’indiscusso fascino: riuscite a indovinare di chi si tratta?

Una sfida non da poco, certo: riuscite a indovinare chi è questo meraviglioso bimbo, oggi attore dal talento straordinario e di un fascino incredibile? Il suo splendido sorriso è lo stesso che ammiriamo oggi sul grande e piccolo schermo. Di recente è stato protagonista di una fiction che ha riscosso un successo clamoroso. L’artista di cui stiamo parlando è nato a Torino nel 1978 ed ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando ad un celebre e seguitissimo reality. Si è inoltre laureato in economia e commercio e, prima di diventare un attore famosissimo, ha lavorato come barman. Agli inizi della sua carriera di interprete, ha preso parte ad una fiction molto amata. In contemporanea, ha iniziato a dedicarsi anche al cinema, interpretando ruoli di genere e complessità diverse. Lo riconoscete?

Oggi è un attore dal talento straordinario, in questa foto era un meraviglioso bimbo: lo riconoscete?

L’attore in questione è felicemente legato alla sua compagna e, da poco, è diventato padre di una meravigliosa bambina. Ha anche una cugina che fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo ultimo impegno lavorativo lo ha visto calarsi nei panni di un medico dal fascino irresistibile. Stiamo parlando del talentuoso Luca Argentero! Ebbene sì, il protagonista della foto che vi abbiamo mostrato è lo straordinario attore di “Doc-Nelle tue mani”. Come molti ricorderanno, Luca Argentero esordì in televisione partecipando al Grande Fratello. Dopo l’esperienza, si dedicò alla recitazione, prendendo parte a “Carabinieri” e diverse altre fiction e miniserie televisive. Senza dimenticare il cinema. L’attore, infatti, ha interpretato molte pellicole di grande successo, come “Saturno contro” e “Diverso da chi?”. Oggi è felicemente legato alla compagna, Cristina Marino ed è diventato papà della piccola Nina Speranza. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato, condivisa dall’attore sul suo profilo Instagram, Luca Argentero aveva cinque anni. Non trovate che fosse davvero adorabile?

Lo avevate riconosciuto?