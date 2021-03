Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne, ma era già stata in tv: ecco in quale programma l’abbiamo già vista.

È tempo di nuovi troni a Uomini e Donne! Dopo le scelte, con lieto fine, di Davide e Sophie, nuovi tronisti hanno iniziato il loro percorso nella trasmissione di Canale 5. Due uomini, Massimiliano e Giacomo, ed una donna, Samantha Curcio. Quest’ultima, in poche puntata, ha già dimostrato di avere una gran bel carattere, che darà filo da torcere ai suoi corteggiatori. Riuscirà la bellissima tronista a trovare l’amore grazie al programma di Canale 5? Staremo a vedere. Nel frattempo, sui social, è spuntato un curioso retroscena che riguarda proprio la nuova tronista. Samantha ha già partecipato ad un programma tv prima di approdare ad Uomini e Donne. Quale? Ve lo sveliamo subito.

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso in trasmissione è appena iniziato ma se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle! Ma quella nella trasmissione di Maria De Filippi non è la prima esperienza della bella campana in tv. Poche ore fa, infatti, sui social è spuntato fuori un curioso particolare. Samantha ha partecipato al programma tv di Real Time Alta Infedeltà, dove ha interpretato il ruolo dell’amante, Barbara. Come tutti sanno, nella trasmissione si raccontano storie realmente accadute, ma recitate da attori. Samantha era, quindi, nel programma in qualità di attrice. Le segnalazioni sono arrivate su Instagram attraverso i profili di Deianira Marzano e Amdeo Venza, che hanno postato immagini del programma.

Una segnalazione che ha fatto nascere dei dubbi in alcuni telespettatori, come mostrano alcuni messaggi dei fan condivisi dalla Marzano nelle sue stories: “Sarà a Uomini e Donne per trovare l’amore o per recitare”. Per seguire le vicende amorose di Samantha sintonizzatevi su Canale 5, ogni giorno, a partire dalle ore 14 e 45. Uomini e Donne vi attende con tante nuove puntate ricche di sorprese