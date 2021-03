Sanremo 2021, scaletta terza serata 4 marzo: ospiti e tutti i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston questa sera.

Nella settimana di Sanremo non si parla d’altro: musica, intrattenimento, storie, emozioni regalano serate magnifiche ai telespettatori italiani. Ieri, mercoledì 3 marzo, è andata in scena la seconda serata del Festival: abbiamo assistito ad una meravigliosa Elodie, alle esibizioni degli altri Big in gara, abbiamo ascoltato Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti. Insomma, anche il secondo appuntamento è andato alla grande! Cosa aspettarsi dal terzo? Questa sera di giovedì 4 marzo 2021 andrà in onda come di consueto su Rai Uno la terza puntata del Festival di Sanremo! Vi anticipiamo tutto quello che c’è da sapere, la scaletta di questa sera!

Sanremo 2021, scaletta terza serata 4 marzo: ospiti e cantanti in gara

La nave guidata da Amadeus e Fiorello arriva alla terza parte del suo lungo viaggio! Questa sera di giovedì 4 marzo è atteso un nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo che, come tutti ben sapranno, terminerà sabato 6 marzo. Tra la prima e la seconda serata abbiamo ascoltato tutti i big in gara, ed ora? E’ arrivato il momento delle cover! Tutti i concorrenti del Festival canteranno un brano, questa sera, che fa parte della storia della canzone d’autore italiana. Gli artisti, come da regolamento, potranno scegliere se esibirsi soli oppure in compagnia di un ospite italiano o straniero. Beh, stasera assisteremo proprio a queste esibizioni che, siamo sicuri, lasceranno il segno! La giuria voterà per eleggere la migliore interpretazione: chi voterà? I componenti del coro e dell’orchestra! Si terrà una media con la classifica già esistente, creata tra la prima e la seconda serata.

Si tratta di una ‘sfida’ attesissima perchè vedremo sul palco duetti o esibizioni singole davvero pazzesche. La lista:

Aiello ‘Gianna’ con Vega Jones

Annalisa ‘La musica è finita’

Arisa ‘Quando’

Bugo ‘Un’avventura’ con Pinguini tattici nucleari

Colapesce Dimartino ‘Povera patria’

Coma Cose ‘Il mio canto libero’ con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta ‘Caruso’ con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio ‘Medley Rosamunda’ con Petere Pichler

Fasma ‘La fine’ con Nesli

Francesco Renga ‘Una ragione di più’ con Casadilego

Fulminacci ‘Penso positivo’ con Valerio Lundini e Roy Paci

Gaia ‘Mi sono innamorato di te’ con Lous and the Yakuza

Ghemon Medley con Neri per caso

Gio Evan ‘Gli anni’ con i cantanti di The Voice Senior

Irama ‘Cyrano’

La rappresentante di lista ‘Splendido splendente’ con Donatella Rettore

Lo stato sociale ‘Non è per sempre’ con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

Madame ‘Prisencolinensinainciusol’

Malika ‘Insieme a te non ci sto più’

Maneskin ‘Amandoti’ con Manuel Agnelli

Max Gazzè ‘Del mondo’ con MMB

Francesca Michelin e Fedez Medley

Noemi ‘Prima di andare via’ con Neffa

Orietta Berti ‘Io che amo solo te’ con Le Deva

Random ‘Ragazzo fortunato’ con The Kolors

Willie Peyote ‘Giudizi universali’ con Samuele Bersani

Ospiti

Il conduttore Amadeus questa sera sarà accompagnato dalla magnifica Vittoria Ceretti, supermodella italiana, questa sera di giovedì 4 marzo. Per la terza serata ovviamente è previsto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che ieri si è assentato per via di un impegno calcistico. Stasera Achille Lauro ci delizierà con una nuova esibizione. Chi saranno gli ospiti di stasera? Si legge che avremo Sinisa Mihajlovic che dovrebbe esibirsi con Amadeus e Fiorello sulle note di ‘Io vagabondo’. Ci sarà spazio per l’attrice Monica Guerritore e Emma Marrone che saranno coinvolte nel terzo quadro di Achille Lauro. Attesissimi sono i Negramaro: la band di Giuliano Sangiorgi regalerà un tributo a Lucio Dalla.