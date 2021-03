Sanremo 2021, Vittoria Ceretti conquista l’Ariston: i dettagli del suo look, quanta bellezza!

Ieri sera, mercoledì 3 marzo, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo, esattamente con la sua 71esima edizione. Anche quest’anno, al timone dell’amata Kermesse musicale, troviamo il conduttore Amadeus, affiancato dal suo amico Rosario Fiorello, showman dal talento incredibile. Insieme formano un duo tanto amato, e stanno dimostrando di riuscire a portare avanti un evento immerso dalle tante difficoltà, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e il resto del mondo, sta vivendo. Ma a salire sul palco dell’Ariston anche eccezionali ospiti, e l’arrivo, ogni sera, di una co-conduttrice. Il Festival ha tenuto incollati, in queste due sere, davanti alla televisione milioni di italiani, e siamo certi, che anche questa sera, sarà un successo. Da pochissimo, è iniziato il terzo imperdibile appuntamento di questa emozionante e meravigliosa competizione. A scendere le scale, la terza co-conduttrice di questa emozionante competizione, proprio lei, Vittoria Ceretti, la super modella che ha conquistato numerose passerelle. Vittoria si è presentata con un lungo abito nero: entriamo nel dettaglio del suo meraviglioso look.

Festival Di Sanremo 2021, Vittoria Ceretti incanta il palco dell’Ariston: il suo look è strepitoso

La terza serata del Festival di Sanremo ha avuto inizio, e non sono mancate le sorprese. Ad aprire la competizione, I Negramaro, che hanno letteralmente ammaliato i telespettatori. Amadeus affiancato da Fiorello, sta riscontrando un grande apprezzamento. Ma non solo lo showman, al suo fianco anche le co-conduttrici che accompagneranno il conduttore in queste serate. Ebbene, da pochissimo, a scendere le scale, lei, Vittoria Ceretti, che ha sfoggiato un look strepitoso. Si è mostrata con un lungo abito nero, con alcuni contorni in rosa, esattamente con un fiocco. Lo spacco vertiginoso non è passato certamente inosservato; il vestito ha avvolto la modella, che è apparsa decisamente bellissima. Tale abito, a quanto pare, è firmato Valentino. Non solo, ad accompagnare il suo look elegantissimo, due grandi orecchini, con un tono colorato all’interno, che hanno avvolto il suo viso incantevole; non sono mancati i bracciali, scintillanti al polso.

E le scarpe, come il vestito, di un colore nero. Possiamo solo dire, che Vittoria ha letteralmente conquistato tutti con la sua bellezza, e con quel suo portamento elegantissimo. Non ci sono parole per descrivere la sua avvenenza!