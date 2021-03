Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: avete mai visto suo marito? Gli scatti di coppia condivisi sui social.

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo 2021. Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, andrà in onda il terzo dei cinque appuntamenti con la 71 esima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese. Un’edizione che ha dovuto fare i conti con la terribile pandemia ancora presente sul nostro territorio, ma che sta regalando emozioni e sprazzi di ‘normalità’ ai telespettatori. Come per lo scorso anno, Amadeus ha voluto una donna diversa per ogni serata, oltre agli ospiti fissi che lo affiancheranno tutte le sere: la sua spalla Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Le donne scelte per le prime due serate, Matilda De Angelis ed Elodie, hanno convinto è incantato il pubblico. Chi ci sarà questa sera? Toccherà alla bellissima Vittoria Ceretti, supermodella di soli 22 anni, già protagonista di centinaia di sfilate per i più importanti brand: da Chanel a Micheal Kors, da Marc Jacobs a Dior, da Versace a Burberry. Insomma, una vera e propria star nel campo della moda. Avete mai visto il suo compagno? Si sono sposati a Ibiza in gran segreto lo scorso giugno. Ecco gli scatti condivisi su Instagram proprio dalla bellissima modella.

Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: gli scatti con l’amatissimo marito Matteo

La sua bellezza è incantevole e illuminerà il palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2021. Sarà proprio Vittoria Ceretti ad affiancare Amadeus e Fiorello questa sera, giovedì 3 marzo 2021. Scelta come volto di campagna da Dolce e Gabbana nel 2014, la carriera di Vittoria è costellata da una carrellata di successi: a soli 22 anni è uno dei nomi più richiesti sulle passerelle, dai brand più famosi nel campo della moda. Questa sera incanterà i telespettatori del Festival, che non vedono l’ora di scoprire i look scelti dalla super modella per un evento come Sanremo. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata! Nel cuore di Vittoria c’è Matteo Milleri, co-fondatore dei Tale of Us, famoso duo di dj. I due stanno insieme dall’inizio del 2020 e sono convolati a nozze in gran segreto ad Ibiza lo scorso giugno. Ecco alcuni momenti del matrimonio, condivisi proprio dalla modella su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

Una coppia bellissima e super affiatata:

Non ci resta che attendere qualche ora per ammirare tutta la bellezza e l’eleganza di Vittoria all’Ariston. E voi, seguirete la terza serata del Festival di Sanremo?