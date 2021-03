Leonardo Lamacchia, uno degli allievi di Amici 20, ha fatto coming out: il racconto in una puntata speciale del talent show

Tra gli allievi della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi figura Leonardo Lamacchia. Il cantante fa parte della scuderia di Rudy Zerbi. Nelle scorse puntate, il coach gli ha sospeso la maglia, che Leonardo ha saputo poi riconquistare. In quell’occasione, Rudy chiedeva al suo allievo di lasciarsi andare e interpretare meglio i brani che gli vengono assegnati. Il cantante faceva difficoltà perchè non sapeva esprimere il suo disagio. Qualche anno fa, infatti, ha sofferto di obesità, arrivando a pesare più di cento chili e adesso non riesce ancora ad apprezzarsi del tutto. Maria De Filippi, durante una puntata del daytime, è riuscita a far emergere questo lato di Leonardo e i suoi consigli sono stati sicuramente determinanti per fargli riconquistare la maglia.

Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out

Grande successo per la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Gli allievi hanno iniziato la loro corsa verso il serale. Quest’anno i posti sono illimitati e di conseguenza tutti potrebbero accedervi. Gli allievi però dovranno conquistare e soprattutto sudare la tanto ambita maglia. Tra gli allievi più amati dal pubblico figura Leonardo Lamacchia. Il cantante è in corsa per il serale e appartiene alla scuderia di Rudy Zerbi. L’artista, nel corso di una puntata speciale del talent show, ha fatto coming out, parlando anche del suo rapporto con i genitori e di come l’ha raccontato a loro.

La puntata fa parte di Amici Special, contenuti esclusivi realizzati dalla produzione con Amazon Prime. La prima puntata, in cui sono protagonisti Giulia Stabile e appunto Leonardo Lamacchia, è già stata pubblicata sulla piattaforma. Presente anche la conduttrice Maria De Filippi. Un episodio da non perdere assolutamente.