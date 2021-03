Amici 2020, incredibile novità in arrivo: è stato appena annunciato sui social, non è mai accaduto prima d’ora nella storia del programma.

Le avventure di Amici 2020 continuano davvero alla grande. In attesa di scoprire chi saranno gli allievi che conquisteranno la tanto famosa, agognata ed ambita maglia verde del serale, ciascuno dei suoi protagonisti sta ampiamente dimostrando di avere tutte le carte in regole per accedere direttamente alla fase finale del talent. Cosa succederà, però? Al momento, ovviamente, non possiamo svelarvi grandi cose. Appurato che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, il Serale di Amici potrebbe seriamente iniziare il 20 Marzo, al momento non possiamo svelarvi granché. A partire, quindi, dai concorrenti fino ai coach, qualora dovessero esserci, purtroppo, non abbiamo grosse informazioni al riguardo. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che in arrivo una grossissima novità. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un annuncio davvero fantastico. E che, soprattutto, non era mai capitato prima d’ora. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 2020, incredibile novità in arrivo: notizia fantastica, mai accaduto prima d’ora

Sembrerebbe proprio che questo Amici 2020 sia proprio l’edizione delle grandissime novità. Non soltanto perché, data l’emergenza Coronavirus, i ragazzi non hanno affatto contatti con l’esterno e devono assolutamente provvedere da soli all’igiene della casa, e sappiamo quanto questo ha provocato diversi provvedimenti disciplinari, ma sembrerebbe che ce ne sia un’altra in arrivo davvero fenomenale. Ad annunciarla è stato proprio questo ultimo post condiviso sui canali social ufficiale del programma. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come dicevamo precedentemente, una cosa del genere non era mai accaduto prima d’ora. Ma non abbiamo affatto alcun dubbio ad immaginare che si rivelerà, come al solito, un vero e proprio successo. Siete pronti? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene si, avete letto proprio bene. Da oggi, 5 Marzo, e per i prossimi Venerdì, su Amazon andranno in onda dei nuovi ed esclusivi contenuti sui ragazzi.

Leonardo La Macchia ha fatto coming out

È proprio in quest’occasione che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Leonardo La Macchia ha fatto coming out in tv. Attraverso alcune pagine di un diario, il cantante ha raccontato di essersi accorto di amare un ragazzo. E di avere, infine, parlato della sua omosessualità ai suoi genitori soltanto qualche anno fa.

Insomma, quella di permettere ai ragazzi di Amici 2020 di raccontarsi senza filtri è, senza alcun dubbio, una novità davvero grandiosa. E che, sicuramente, verrà apprezzata da molti.