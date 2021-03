Ieri 4 marzo è andata in onda la classifica finale di Davide Parsons ad Amici: ecco com’è andata.

L’attesa è quasi finita: il serale di Amici è alle porte e la tensione all’interno della scuola si fa sempre più alta. Durante questo mese vari professionisti hanno giudicato gli allievi nell’ambito sia del canto che della danza per un giudizio esterno rispetto a quello dei precedenti insegnanti. Dopo l’ultima classifica di Linus e J ax per gli allievi di canto, ieri 4 Marzo è stata la volta della categoria danza. In collegamento da New York, a dare il suo giudizio c’era un grande ballerino e coreografo nonché promotore della danza moderna, ovvero Davide Parsons. Gli allievi tra euforia e ansia sono stati informati che la performance aveva come scopo l’improvvisazione in tre tempi con tre musiche diverse.

L’esibizione non è andata bene per tutti. Per alcuni, infatti, è stato motivo di sconforto.

Amici, la classifica di Davide Parsons e la disperazione di Giulia

La classifica di Parsons è stata stilata dopo la prima di esibizione di Alessandro, a finire con Samuele. Tutti gli allievi si sono mostrati soddisfatti delle loro performance tranne Giulia e Rosa. Giulia, durante l’esibizione è andata nel pallone, dichiarandolo anche dopo aver danzato. Si è mostrata molto agitata, forse per la forte pressione alla quale era sottoposta. Infatti, subito dopo l’esibizione, è caduta in uno stato di sconforto e disperazione. San Giovanni e Maria De Filippi sono corsi a consolarla, rassicurandola, in quanto è sempre stata tra i migliori e una defaillance non può determinare il suo talento e, anzi può solo incoraggiarla a fare meglio. Le sue previsioni erano giuste in quanto Giulia è risultata quinta in classifica ovvero ultima. Quarto posto per Tommaso e Rosa. Anche quest’ultima si è lasciata andare al dispiacere, dal momento che ha spesse volte raccontato che il modello a cui si è sempre ispirata da bambina è Parsons e quindi, avrebbe potuto fare molto di più. Terzo posto per Martina e Serena. Samuele, infine, ha conquistato il podio, perché ha convinto di più il maestro con la sua improvvisazione rispetto ad Alessandro che è arrivato secondo.

