Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 5 marzo: arriva il giorno tanto atteso per la coppia del Trono Over, ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Manca poco ad una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14.45, la trasmissione di Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico con le avventure del trono più famoso della tv. Trono classico e trono over sono uniti in un’unica grande puntata, come previsto dal nuovo format introdotto l’anno scorso. E quella di oggi, venerdì 5 marzo, sarà l’ultima puntata di questa settimana, prima del consueto stop del weekend. Cosa accadrà oggi? Come sempre, no ci sono anticipazioni ufficiali giorno per giorno, poiché le puntate sono registrate un bel po’ di giorni prima della messa in onda. Ma proviamo a capire cosa potrebbe andare in onda nella puntata di oggi!

Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 5 marzo: la scelta di Roberta e Riccardo

Pronti per l’appuntamento fisso del pomeriggio? Uomini e Donne torna in onda su Canale 5, alle ore 14 e 45. Cosa accadrà nella puntata di oggi? In tanti si chiedono: quando andrà in onda la famosa scelta tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? I due, infatti, hanno lasciato lo studio insieme, in un modo davvero super romantico! Con tanto di sedie rosse al centro dello studio e pioggia di petali, la coppia è stata protagonista di una vera e propria scelta, proprio come accade per il trono classico. Un lieto fine inaspettato per i due protagonisti del Trono Over, da sempre coinvolti in un tira e molla. Ma quando andrà in onda questo momento tanto atteso? Ebbene, potrebbe essere proprio oggi il giorno giusto! O, al massimo, nelle puntate di lunedì o martedì. Insomma, l’attesa è quasi finita. Dopo la parentesi del trono Over, come sempre, si darà spazio al trono classico, con i percorsi appena iniziati dei nuovi tronisti. Dopo lo spazio dedicato alla tronista Samantha nella puntata di ieri, oggi dovrebbe essere il turno di Massimiliano e Giacomo. I loro percorsi sul trono sono appena iniziati, ma le prime preferenze sono spuntate fuori. In particolare per quanto riguarda Massimiliano, che ha portato più volte in esterna Vanessa. Nascerà qualcosa di concreto tra loro? Staremo a vedere!

Come già precisato, non ci sono anticipazioni ufficiali e, quindi, nella puntata di oggi potrebbe accadere anche altro. Come la sfilata del parterre maschile sul tema de “L’amore come in un film”. Dopo la sfilata delle donne, andata in onda qualche giorno fa e vinta da Roberta, toccherà infatti anche ai cavalieri. E a quanto pare l’attesa è quasi finita! Per scoprire tutte le novità, sintonizzatevi su Canale 5, ore 14 e 45! Uomini e Donne vi aspetta!