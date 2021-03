Elegante e raffinata, Barbara Palombelli, volto celebre della televisione e talentuosa giornalista: sapete in cosa è laureata? Scopriamolo insieme.

Barbara Palombelli è nata a Roma nell’Ottobre del 1953. Ha intrapreso la sua straordinaria carriera iniziando a lavorare a Rai Radio 2 e nel 1979 diventa giornalista de “L’Europeo”. Negli anni a venire collabora con numerose testate di grande rilievo, come “La Repubblica” e “Il Corriere della sera” per cui è stata anche inviata speciale. Talentuosa conduttrice, ha lavorato a diversi programmi Rai e condotto svariate trasmissioni radiofoniche. Prima dell’approdo a Mediaset, l’abbiamo ammirata anche a La7. Dal 2013 è al timone di “Forum” celebre e amatissimo format molto apprezzato dal pubblico. Qualche giorno fa è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, nelle vesti di co-conduttrice per la quarta serata del tradizionale spettacolo musicale. Barbara Palombelli ha sempre dimostrato di essere una donna di grande intelligenza e straordinaria cultura: sapete in cosa è laureata? Scopriamolo!

In cosa è laureata Barbara Palombelli?

La celebre conduttrice e giornalista è un volto amatissimo della televisione italiana. Sposata con Francesco Rutelli, è madre di quattro splendidi figli. Nel 1991 è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia”, dal all’epoca presidente Francesco Cossiga. Barbara Palombelli è anche autrice di diversi libri. Quello che molti non sanno di lei, nonostante la ammiriamo ogni giorno sul piccolo schermo, è in cosa sia laureata. La celebre conduttrice e giornalista si è laureata in lettere presentando una tesi in Antropologia culturale. Questa sera, avremo modo di vedere la talentuosa e splendida Barbara Palombelli sul palco dell’Artiston. Attesissima dal pubblico, riuscirà sicuramente ad incantare con la sua solita e indiscussa eleganza che da sempre la contraddistingue. La conduttrice ha anche un profilo social ufficiale di Instagram seguito da oltre cinquantamila follower su cui condivide attimi del suo lavoro con i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Palombelli (@barbarapalombelli_official)

Siete curiosi di vedere Barbara Palombelli sul palco di Sanremo? Questa sera, finalmente, salirà sul palco dell’Artiston e, di certo, riuscirà a catturare l’attenzione dei telespettatori come sempre!