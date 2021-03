Nella quarta serata del Festival di Sanremo ci sarà come ospite Barbara Palombelli: ecco il retroscena che ha rivelato sul suo matrimonio.

La 71 edizione del festival di Sanremo sta registrando ascolti molto alti. L’hashtag Sanremo 2021 è infatti uno di quelli più in tendenza su Twitter. Insieme ad Amadeus e al mattatore Fiorello abbiamo e ammirato anche gli ospiti presenti alla kermesse. Nella prima puntata ci ha deliziato della sua presenza Matilde De Angelis, volto ormai internazionale. Ha mostrato una grande sicurezza in se stessa e una spigliatezza unica. Non è mancata l’imponenza di Zlatan ibrahimovic. La bellezza e la sensualità di Elodie e vittoria Ceretti hanno incantato il pubblico da casa ma anche i conduttori. Stasera nella quarta puntata del Festival, a salire sul palco dell’Ariston sarà Barbara Palombelli giornalista affermata e moglie di Francesco Rutelli da ben 40 anni. A proposito del loro matrimonio, Barbara ha rivelato un curioso retroscena.

Barbara Palombelli, retroscena: fu lei a fare il primo passo

Stasera 5 Marzo andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo. Durante questa serata tra gli ospiti ci sarà anche la nota giornalista Barbara Palombelli. La moglie del politico Francesco Rutelli è anche una famosa conduttrice e presentatrice radiofonica. Importante per aver sostituito Rita dalla Chiesa nel famoso programma “Forum”. La sua carriera televisiva si inaugura con le innumerevoli interviste fatte per “Domenica In” ma il vero successo arriva quando sbarca a Mediaset dove ha iniziato a lavorare per le rubriche del tg5 ma anche come opinionista in molti programmi Mediaset.

La coppia Palombelli-Rutelli è sempre stata molto riservata riguardo la loro vita privata, infatti si sono sposati in segreto con pochi presenti, e sappiamo anche che hanno quattro figli di cui tre adottati.

Sulla rivista di Vanity Fair possiamo leggere che durante il loro primo incontro lei fu molto più spigliata di lui, il quale invece si mostrò molto impacciato. Fu infatti la Palombelli a baciare per la prima volta il politico Rutelli e a detta di lui, è stata molto intraprendente. Un primo passo molto importante per la giornalista dal momento che i due sono insieme da ben 40 anni. Stasera la vedremo come ospite al festival dei fiori e noi saremo tutti connessi.