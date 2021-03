Dopo l’incredibile successo di Sanremo, Elodie ha appena annunciato una splendida novità in arrivo: fan in fermento, di che cosa si tratta.

Senza alcun dubbio, Elodie è stata la protagonista indiscussa di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Calcato il palco dell’Ariston nel corso della seconda serata in qualità di co-conduttrice, la bellissima romana ha letteralmente conquistato tutti. E, sia chiaro, lo ha fatto non soltanto per i suoi look stratosferici e per la sua bellezza immensa, ma anche per la sua incredibile bravura. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento a tutto quello che, appena ritornata a casa, ha trovato, ma anche a nuovi ed incredibili novità in arrivo. Ad annunciare ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Elodie non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elodie dopo Sanremo, la novità in arrivo: splendido annuncio a sorpresa

Sembrerebbe proprio che sia un periodo d’oro per Elodie. Non soltanto dal punto di vista sentimentale, dato che sembrerebbe che la sua storia d’amore con Marracash proceda a gonfie vele, ma anche, e soprattutto oseremmo dire, dal punto di vista professionale. Oltre ad essere stata riconosciuta come artista femminile più ascoltata in Italia nello scorso anno, sembrerebbe proprio che, in questo 2021, l’ex cantante di Amici abbia tantissimi in progetto in ballo. Ed uno, ad esempio, è stato svelato qualche ora fa dalla diretta interessata. Proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Elodie non ha affatto potuto tenersi per sé questa splendida novità in arrivo. E, soprattutto, rendere partecipi i suoi sostenitori di questo incredibile annuncio a sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena appresa la fantastica notizia, il suo pubblico social non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutta la sua gioia. Siete curiosi di saperne di più? Bando alle ciance: ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. È proprio questa l’incredibile novità in arrivo che Elodie ha annunciato qualche ora dopo il successo riscontrato a Sanremo. Da oggi, Venerdì 5 Marzo, è possibile ascoltare su Youtube un remix delle sue più belle canzoni di questi due ultimi anni. Dal titolo ‘This Is Elodie’, ciascun suo ammiratore può ascoltare le sue recentissime hit. ‘È stato un viaggio incredibile. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo’, conclude il suo annuncio Elodie. Cosa aspettate? Correte ad ascoltare il remix, no?