A vincere Masterchef 10 è stato il simpaticissimo Francesco Aquila: ecco cosa occorre sapere su di lui nel minimo dettaglio.

In concomitanza con la terza ed imperdibile serata del Festival di Sanremo 2021, su Sky, è andata in onda la finale di Masterchef 10. Con i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, i quattro concorrenti si sono destreggiati tra fornelli, piatti fantasiosi e prove davvero incredibili. Soltanto uno di loro, però, è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di trionfatore. Avendo, quindi, la possibilità non soltanto di vincere 100 mila euro in gettoni d’oro, ma anche quella di pubblicare il suo primo libro di ricette. Ma chi, quindi, è riuscito a vincere questa decima edizione del famoso programma? Ebbene: Francesco Aquila. Il simpaticissimo pugliese è riuscito, quindi, ad avere la meglio sugli altri tre ‘sfidanti’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto quello che è importante sapere sul vincitore di Masterchef 10.

Francesco Aquila vince Masterchef 10: vita privata, lavoro ed Instagram

Si è concluso ieri, Giovedì 5 Marzo, il magnifico viaggio di Masterchef 10. Ad uscirne da vincitore, come dicevamo precedentemente, è stato il simpaticissimo Francesco Aquila. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del programma di Sky, sembrerebbe che Francesco abbia 34 anni. E che sia un uomo del Sud. Seppure, infatti, attualmente viva ad Bellaria Igea-Marina, in Emilia Romagna, il bell’Aquila ha origini pugliesi. In particolari, sembrerebbe essere nato e cresciuto ad Altamura, comune in provincia di Bari. Del suo status sentimentale, stando a quanto si apprende dal web, sappiamo davvero pochissimo. Attualmente, sembrerebbe essere single. Anche se, alle spalle, ha una relazione importante. Dalla quale, tra l’altro, è nata la sua primogenita, Ludovica. Di cui si dice perdutamente innamorato. Cosa fa, invece, per lavoro? Da quanto si legge dal sito ufficiale del programma, sembrerebbe che la sua professione sia sempre legata al mondo alberghiero. Si legge, infatti, che attualmente sia maitre e docente di sala bar. Cosa sappiamo, invece, del suo profilo Instagram? Beh, il suo canale è seguitissimo. Pensate, al momento, conta ben 125 mila followers. Dei numeri davvero impressionanti, siete d’accordo?

L’inedito retroscena del passato

Ma sapete che questa partecipazione a Masterchef 10 non è stata assolutamente la prima volta. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che Francesco Aquila abbia già tentato di prendere parte al programma, ma con esiti negativi. E che soltanto dopo aver ricevuto nuovamente la candidatura, sia stato chiamato dallo chef Bruno Barbieri che lo ha invitato a Milano.

Voi ci credete al destino? Beh, il percorso di Francesco Aquila ne da la conferma. Siete d’accordo?