Gaia Gozzi fa preoccupare i fan a poche ore da Sanremo2021: la giovane è a letto con la flebo, ecco cosa le è successo.

Questa sera di 5 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo 2021. Dopo la notizia di Simona Ventura, positiva al Covid, ne arriva un’altra che riguarda un big in gara. Non c’entra il Covid ma la sua presenza stasera potrebbe essere a rischio. Gaia Gozzi è la giovanissima cantante, in gara nel Festival più amato e seguito dagli italiani con il brano ‘Cuore amaro’. Nelle ultime ore ha fatto preoccupare tutti i suoi fan mostrandosi, attraverso il suo canale social, a letto, attaccata ad una flebo. Ma cosa è successo all’ex vincitrice di Amici? E’ successo dopo il duetto di ieri sul Palco dell’Ariston con Lous and the Yazuka: ci ha raccontato tutto!

Gaia Gozzi in queste ore è a riposo, a letto. Cosa è successo alla giovane cantante, big in gara a Sanremo 2021? “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta, intanto mi riposo. Love u all” ha spiegato ai suoi fan dopo essersi mostrata a letto, attaccata alla flebo. Si è mostrata, senza voce, sorridente: quest’ultima IG story ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan che temevano il peggio.

Gaia ora è a riposo per poter cantare questa sera sul Palco dell’Ariston. La sua presenza al Festival è assicurata da lei stesse, nonostante si sia mostrata così sui social poche ore fa. Bisognerà aspettare un po’ per sapere se potrebbe esserci la possibilità che la sua esibizione venga rimandata a domani. Intanto, ‘Cuore amaro’ ha già raggiunto ottimi risultati: è ascoltata e cantata da tutti!