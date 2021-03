Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Noi siamo pronti”, cos’è successo sui social durante la puntata di Sanremo.

Sono stati due tra i protagonisti assoluti del GF Vip 5. Durante il reality di Canale 5 si sono innamorati, andando contro tutto e tutti per difendere il loro sentimento. Parliamo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che, anche al termine della trasmissione, sono più uniti che mai. Dapprima amici, i due concorrenti si sono avvicinati sempre di più nella casa, fino a non riuscire a nascondere più i propri sentimenti. E, a distanza di pochi giorni dalla finale, i “Prelemi” si sono ritrovati a Milano, dove al momento abita Giulia. I numerosissimi fan della coppia continuano a seguirli attraverso i social, dove condividono foto e video. E proprio poco fa è accaduto qualcosa di molto particolare sui social: c’entra Sanremo! Scopriamo tutto!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Noi siamo pronti”, l’hashtag dei Prelemi va in tendenza

“Noi siamo pronti per commentare #sanremo2021. Voi ci siete? Oggi è #SanremoPrelemi.” Con questa frase Giulia Salemi invita i suoi followers di Twitter a commentare insieme la quarta serata del Festival di Sanremo. Come? Utilizzando l’hashtag Sanremo Prelemi! La bellissima influencer, infatti, si trova proprio in compagnia di Pierpaolo Pretelli, come mostra lo scatto allegato al Tweet. Guardate un po’:

Un tweet che ha fatto impazzire i fan della coppia, che, in pochissimo tempo, hanno invaso Twitter di commenti, allegando ovviamente l’hashtag dei Prelemi, che in pochi minuti è balzato primo in tendenza:

Un chiaro segno di quanto questa bellissima coppia sia amata dal pubblico! E, se volete rivederli insieme in tv, vi basterà sintonizzarvi domani pomeriggio su Canale 5. Giulia e Pierpaolo saranno infatti protagonisti della prossima puntata di Verissimo. Con loro tanti altri protagonisti del GF Vip 5, dal vincitore Tommaso Zorzi a Stefania Orlando. E ancora Dayane Mello, Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga e Andrea Zelletta con Natalia Paragoni. Insomma, una puntata tutta da vivere. Non perdetevela!